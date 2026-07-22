SL Soft fabricaONE.AI представила ИИ-ассистент для автоматического оповещения об атаках и чрезвычайных ситуациях

Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила новое решение на базе платформы Robovoice – ИИ-ассистента для автоматического оповещения сотрудников предприятий критической инфраструктуры об атаках, авариях и других чрезвычайных ситуациях. Решение позволяет автоматически запускать информирование по заданному регламенту, сокращая время реакции с нескольких минут до нескольких секунд.

В условиях роста требований к оперативному реагированию на инциденты предприятиям важно обеспечить быстрое и контролируемое оповещение ответственных сотрудников. При ручном обзвоне скорость реагирования зависит от диспетчера, последовательности звонков и успешности дозвона. Это увеличивает риск потери критического времени, особенно при угрозах атаки БПЛА, пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях. Кроме того, ручной процесс не исключает ошибок при передаче информации и затрудняет контроль исполнения.

ИИ-ассистент Robovoice автоматически запускает голосовое или текстовое оповещение при поступлении сигнала из информационной системы, системы мониторинга или датчиков. При необходимости запуск возможен и вручную. Решение одновременно уведомляет всех ответственных сотрудников, фиксирует подтверждение получения информации, повторяет вызовы при недозвоне, а при необходимости переводит оповещение на резервные контакты или следующих сотрудников согласно утвержденному регламенту.

Все действия системы регистрируются в журнале событий. Информация о времени оповещения, статусах и реакции сотрудников может автоматически передаваться в корпоративные системы электронного документооборота, Service Desk и другие информационные системы предприятия.

Решение ориентировано на предприятия критической инфраструктуры, промышленные компании, объекты энергетики, транспорта, нефтегазовой отрасли и другие организации, где скорость реагирования на инциденты напрямую влияет на безопасность людей и непрерывность производственных процессов.

«При возникновении чрезвычайной ситуации каждая минута имеет значение. Автоматизация оповещения позволяет исключить человеческий фактор, обеспечить мгновенный запуск информирования и гарантировать соблюдение утвержденных регламентов. Благодаря этому предприятия получают прозрачный контроль над процессом реагирования и могут значительно сократить время доведения критически важной информации до ответственных сотрудников», – отметил Павел Сергеев, исполнительный директор Robin и Robovoice SL Soft fabricaONE.AI.