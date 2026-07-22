«Ростелеком» выпустил новую версию медицинской информационной системы «Медиалог»

Компания «Пост Модерн Текнолоджи» («П.М.Т.», входит в кластер «Ростелеком Здоровье») представила первый релиз новой отечественной медицинской информационной системы (МИС) «Медиалог 2.0». Система обеспечивает гибкую настройку функциональных модулей и автоматизацию деятельности медицинских организаций любого масштаба и специализации.

«Медиалог» — одна из самых распространенных медицинских информационных систем России, предназначенная для комплексной автоматизации медицинских учреждений. Первая версия МИС успешно работает более чем в 1 тыс. медицинских организаций, включая федеральные медицинские центры и крупнейшие частные клиники страны. Система ежегодно поддерживает работу свыше 40 тыс. рабочих мест в России и странах СНГ.

МИС «Медиалог 2.0» построена на основе современной микросервисной архитектуры с использованием компонентов открытого исходного кода. Такая архитектура обеспечивает гибкость системы и позволяет адаптировать ее под индивидуальные бизнес-процессы медицинских организаций. Благодаря модульной конфигурации все компоненты системы работают независимо и настраиваются под конкретные потребности различных клиник. Встроенные инструменты системы позволяют заказчикам самостоятельно дорабатывать функциональность, оперативно реагируя на изменения потребностей рынка медицинских услуг, а сотрудники клиник получают современный и удобный веб-интерфейс.

Система разработана на платформе разработки «Пульсар», которая включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. «Пульсар» обеспечивает высокую производительность, надежность, отказоустойчивость и полное логирование всех процессов. Использование импортозамещенного решения гарантирует защиту медицинских данных пациентов в соответствии с требованиями законодательства в области информационной безопасности. МИС «Медиалог 2.0» поддерживает интеграцию с государственными информационными системами здравоохранения и соответствует отраслевым стандартам.

Елена Демьянова, генеральный директор «П.М.Т.», сказала: «МИС “Медиалог“ развивалась на протяжении 27 лет и стала универсальным инструментом во многих медицинских организациях, но темп изменений требует инноваций. Мы не просто доработали предыдущую версию, а технологически перезагрузили систему, полностью переосмыслив архитектуру продукта на основе лучших практик. При разработке “Медиалог 2.0” мы сделали ставку на отечественные технологии и обеспечили легкую интеграцию в существующие процессы клиник с возможностью масштабирования. Сейчас мы готовим технические инструменты для максимально плавного и эффективного перевода наших заказчиков на новую версию».