Продажи складных смартфонов в России обновили рекорд: за четыре года рынок вырос более чем в два раза

«М.Видео» сообщает о том, что рынок складных смартфонов продолжает расти и по итогам первого полугодия 2026 г. достиг исторического максимума как в денежном, так и в количественном выражении. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Рынок складных смартфонов проходит этап зрелого развития. Производители значительно расширили ассортимент, сделали устройства легче, надежнее и функциональнее, а постепенное снижение средней стоимости сделало технологию значительно доступнее. Сегодня покупатели все чаще рассматривают складные смартфоны не как экспериментальное устройство, а как полноценный флагман для повседневного использования. Мы ожидаем, что дальнейшее развитие технологий гибких дисплеев и выход новых поколений устройств позволят категории сохранить высокие темпы роста и в ближайшие годы».

По итогам первого полугодия 2026 г. в России было продано 53 тыс. складных смартфонов на общую сумму 4,84 млрд руб. Для сравнения, годом ранее рынок составлял 42 тыс. устройств и 4,39 млрд руб., в 2024 г. — 32 тыс. устройств и 3,36 млрд руб., в 2023 г. — 33 тыс. устройств и 3,17 млрд руб., а в 2022 г. — 25 тыс. устройств на 3 млрд руб.

Таким образом, всего за четыре года продажи складных смартфонов в количественном выражении увеличились более чем в два раза — с 25 до 53 тыс. устройств, а объем рынка вырос с 3 до 4,84 млрд руб., что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Одновременно рынок становится более массовым благодаря постепенному снижению средней стоимости устройств. Если в первом полугодии 2022 г. складной смартфон в среднем стоил 121,6 тыс. руб., то в 2023 г. — 96 тыс. руб., в 2024 г. — 104,9 тыс. руб., в 2025 г. — 104,3 тыс. руб., а по итогам первого полугодия 2026 г. — 90,7 тыс. руб. За четыре года средняя стоимость устройств снизилась почти на четверть, что стало одним из ключевых факторов роста категории.

После небольшой паузы в 2024 г. рынок вновь вернулся к активному развитию. Уже в 2025 г. продажи достигли нового максимума, а в 2026 г. категория вновь обновила рекорд как по количеству проданных устройств, так и по обороту. Это свидетельствует о том, что складные смартфоны постепенно перестают быть исключительно технологической новинкой и становятся полноценной альтернативой классическим флагманским моделям.

В первом полугодии 2026 г. лидером российского рынка складных смартфонов стала Samsung, заняв первое место как в денежном, так и в количественном выражении. Второе место сохранила Huawei, а в пятерку крупнейших производителей также вошли Honor, Motorola и Xiaomi.

Наибольшим спросом в денежном выражении пользовались Samsung Galaxy Z Fold7, Huawei Mate X7 и Samsung Galaxy Z Flip7 и Honor Magic V5. В пятерку самых продаваемых моделей также вошли различные конфигурации Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, что подтверждает высокий интерес покупателей к новому поколению складных устройств.

В количественном выражении картина практически не изменилась — основную долю продаж обеспечили новые модели Samsung, а Huawei сохранила статус второго крупнейшего игрока в сегменте. Высокий спрос на новые поколения устройств подтверждает, что российские покупатели все активнее выбирают современные складные смартфоны в качестве основных мобильных устройств.

Долгосрочная динамика рынка показывает, что категория уверенно переходит из нишевого сегмента в один из наиболее быстрорастущих на рынке премиальной мобильной электроники. Рост продаж, рекордные объемы рынка, расширение предложения и постепенное снижение средней стоимости устройств создают предпосылки для дальнейшего увеличения спроса на смартфоны с гибкими экранами в России.