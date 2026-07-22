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Ozon: 48% россиян считают, что ИИ делает онлайн-покупки безопаснее

Ozon опросил 1 500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет и выяснил, как они относятся к искусственному интеллекту в повседневных сервисах и покупках. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Большинство россиян спокойно относятся к тому, что при взаимодействии с сервисами и онлайн-платформами ответы могут быть сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ). Как показал опрос, 61% респондентов воспринимают это нейтрально. При этом 22% начинают меньше доверять информации, если узнают, что ее подготовил ИИ, а 17%, наоборот, относятся к таким ответам с большим доверием, чем к рекомендациям людей или результатам самостоятельного поиска.

Похожие ответы респонденты дали и на вопросы об использовании их данных в ИИ‑сервисах. Более половины опрошенных (59%) считают свою информацию надежно защищенной и поэтому не переживают из‑за анализа их действий в интернете. Еще 18% уверены, что такой анализ помогает улучшать качество рекомендаций и выдачи информации. При этом 16% признаются, что подобная практика им не очень нравится, но они продолжают пользоваться ИИ-сервисами. Категорически против такого подхода выступают лишь 7% респондентов.

Искусственный интеллект, по мнению участников опроса, делает онлайн-шопинг безопаснее. Более трети россиян (37%) считают, что интеграция ИИ в сервисы и маркетплейсы помогает совершать более безопасные покупки, а еще 11% уверены, что такие технологии значительно повышают безопасность пользователей.

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Готовность получать более персонализированные рекомендации также остается высокой. Более половины россиян (52%) готовы частично делиться дополнительной информацией о себе — например, интересами, профессией или другими предпочтениями — если это позволит ИИ точнее подбирать товары и услуги. При этом среди остальных респондентов мнения разделились поровну: одна группа (24%) готова предоставить дополнительные данные в полном объеме, другая (24%) не готова делиться ими вовсе.

При этом большинство россиян уверены, что роль искусственного интеллекта в ближайшие годы будет только расти. По мнению 59% респондентов, через три-пять лет ИИ станет значительно более заметной частью повседневной жизни, чем сегодня. Особенно часто такого мнения придерживаются женщины — 63% против 55% мужчин.

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