От микроэлектроники до фармацевтики: на высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ Москвы стартовал сезон стажировок

На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начался сезон производственной практики. Более 900 учащихся столичных вузов и колледжей уже получают опыт на высокотехнологичных предприятиях. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает развивать кадровый потенциал для промышленности и готовить высококлассных специалистов на передовых производствах. С 2022 г. в столичной ОЭЗ реализуется проект “Техностажировка”, и за все время в нем приняли участие более 3,2 тыс. студентов московских вузов и колледжей. Сейчас производственную практику на предприятиях проходят свыше 900 учащихся — это в 2,5 раза больше, чем в январе — июне 2025 г. Проект охватывает 65 компаний, работающих в самых разных сферах: от производства лазерного оборудования и микроэлектроники до выпуска лекарственных препаратов, медицинских изделий, литийионных аккумуляторов и иммунобиологических вакцин для животных», — сказал Максим Ликсутов.

Проект «Техностажировка» дает студентам возможность познакомиться с реальным производственным процессом еще до получения диплома. Для многих участников практика становится первым шагом к трудоустройству на этих же предприятиях. В числе компаний, принимающих студентов, — производители высокотехнологичной продукции, которые заинтересованы в квалифицированных кадрах.

Учебные заведения также активно вовлечены в этот процесс. Между ОЭЗ «Технополис Москва» и ведущими столичными образовательными учреждениями высшего и среднего звена заключено более 30 соглашений об организации учебных, производственных и преддипломных практик. Среди ключевых партнеров — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский политехнический университет, Московский физико-технический институт, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и другие.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 г. отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 га локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 33 тыс.

Столица развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие национального проекта «Кадры», который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.