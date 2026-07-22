Orion soft и «Солар» защитят веб-доступ для виртуальных рабочих мест

Разработчик экосистемы ПО для ИТ-инфраструктуры Orion soft подтвердил совместимость платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termit с SWG-системой Solar webProxy от ГК «Солар». Совместное использование решений позволит компаниям безопасно предоставлять сотрудникам доступ к веб-ресурсам в виртуальных рабочих средах и централизованно контролировать интернет-трафик. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Один из распространенных сценариев риска в виртуальных рабочих средах – работа с архивами. Сотрудники скачивают через браузер документы, счета, отчеты и другие файлы в ZIP, RAR или 7Z. Именно такие форматы часто используются злоумышленниками для доставки вредоносного содержимого. По данным аналитиков Solar webProxy, в 2025 г. на архивы приходилось около 37% веб-угроз, а около 22% вредоносных архивов загружались через браузер в обход почтовых фильтров.

Совместимость Termit и Solar webProxy закрывает этот сценарий на уровне единого ИТ-контура. VDI-платформа обеспечивает доставку виртуального рабочего места и приложений, а SWG-система «Солара» добавляет централизованный контроль веб-доступа, проверку интернет-трафика и блокировку опасных ресурсов до того, как вредоносный файл попадет в пользовательскую среду. При этом правила контроля задаются на уровне политик для конкретных пользователей и подразделений, что позволяет сохранять привычный для бизнеса уровень гибкости в доступе к ресурсам, не снижая при этом уровень защищенности. Функционал доставки приложений Termit с использованием сквозной аутентификации по протоколу Kerberos позволяет сотрудникам работать в привычном формате, а ИТ- и ИБ-командам – применять единые политики безопасности в распределенной инфраструктуре.

Интеграция Termit и Solar webProxy ориентирована на крупные компании, которые переводят рабочие места на отечественные платформы виртуализации и одновременно сохраняют высокие требования к контролю веб-доступа. Для таких организаций виртуальное рабочее место становится не просто способом подключить сотрудника к корпоративным приложениям, а полноценным рабочим контуром, через который пользователь ежедневно обращается к сайтам, веб-сервисам и внешним файлам.

Масштаб этого сценария подтверждает профиль заказчиков Orion soft. Компания работает с enterprise-сегментом и крупным бизнесом, а ее продукты выбрали более 740 заказчиков. Среди ключевых отраслей – нефтегазовая и химическая промышленность, финансовый сектор и госсектор. Платформа Termit уже обеспечивает работу более 40 тыс. пользователей.

Оба решения поддерживают работу на отечественных Linux-серверах. Это важно для организаций, которые переходят с продуктов Microsoft на российские операционные системы и выстраивают импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Совместимость Termit и Solar webProxy позволяет использовать российские продукты для виртуализации рабочих мест и защиты веб-доступа в едином технологическом контуре.

«Для крупных заказчиков виртуальное рабочее место становится частью критически важной ИТ-инфраструктуры. Поэтому важно, чтобы такие среды были не только удобными для пользователей, но и защищенными с точки зрения доступа к веб-ресурсам и корпоративным данным. Совместимость Termit с Solar webProxy позволяет компаниям строить защищенные виртуальные рабочие места на российских технологиях и снижать зависимость от зарубежного ПО», – отметил Константин Прокопьев, лидер продукта Termit в Orion soft.

«Сегодня компании активно переводят рабочие места на отечественные платформы и одновременно усиливают контроль веб-доступа сотрудников. В связке с Termit наше решение Solar webProxy помогает управлять интернет-доступом в виртуальных средах, снижать риски утечек и блокировать веб-угрозы без ухудшения пользовательского опыта. Для заказчиков это возможность развивать импортонезависимую инфраструктуру и одновременно сохранять высокий уровень защиты», – сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

Для Solar webProxy интеграция с Termit продолжает развитие интеграций с российскими инфраструктурными и ИБ-решениями. SWG-система «Солара» интегрирована со смежными системами ИБ и инфраструктурными платформами: DLP-системой Solar Dozor, службой каталога ALD Pro, СУБД Jatoba и пр., а также поддерживает работу в российских ОС Astra Linux и «Ред ОС». Это позволяет использовать Solar webProxy не как отдельный прокси-сервер, а как элемент связанного ИБ-контура.