МТС обновила сеть в эвенкийском поселке оленеводов

МТС обновила телеком-оборудование в эвенкийском поселке на севере Красноярского края. Скорость мобильного интернета и емкость сети выросла для жителей Суринды, где проживает более 300 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону улучшения качества сети МТС попали как важные социальные объекты Суринды — школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, сельская библиотека и Дом культуры, так и жилой массив. Поселок известен как единственный населенный пункт Эвенкийского округа, где сохранилось домашнее оленеводство. Сельчане, в большинстве своем эвенки, занимаются выпасом оленей и выделкой шкур, а главным праздником Суринды остается День оленевода. В этот национальный праздник соревнуются в гонках на оленьих упряжках и верхом, состязаются в национальных дисциплинах — например, прыжкам через нарты, а также угощают строганиной и шулемой — наваристым супом из оленины.

«Суринда — один из интереснейших населенных пунктов на севере Красноярского края, где сохранились эвенкийские быт и традиции, при этом поселок активно наращивает туристический потенциал — местные предприниматели разместили здесь чумы, лабаз, кораль для содержания домашних оленей, а также событийную площадку. Мы, в свою очередь, планомерно развиваем сеть в таких населенных пунктах, чтобы жители и гости села могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Уверен, это поможет популяризировать национальное достояние и традиции народов Севера, а также создавать и продвигать туристические проекты для привлечения гостей», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее компания МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных северных народов Красноярского края. Печатную версию издания можно найти в библиотеках Красноярска, Норильска и поселка Снежногорск, а цифровая и аудиоверсии книги доступны в приложении «КИОН Строки».