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Холдинг АГР запустил B2B-сайт для профессиональных сервисных центров

Холдинг АГР объявляет о запуске онлайн-платформы для технических центров, дилерских предприятий и профильных сервисных станций. Новый B2B-сайт объединяет каталоги запасных частей, сервисных материалов и сопутствующих товаров, необходимых для обслуживания и ремонта автомобилей. Об этом CNews сообщили представители АГР.

Портал создан для профессиональных участников рынка, которым важно работать с проверенными комплектующими, иметь стабильные поставки и пользоваться экспертной поддержкой поставщика. На сайте представлен широкий ассортимент (более 30 тыс. артикулов) оригинальных запасных частей для автомобилей концерна VAG (марки Audi, Volkswagen и Skoda), а также запасные части для автомобилей бренда Solaris. Сервисные центры смогут найти в каталоге оригинальные запасные части, качественные аналоги, специализированный инструмент, аксессуары и брендированную сувенирную продукцию.

Ассортимент платформы помогает решать широкий круг задач по обслуживанию и ремонту автомобилей — от планового ТО до подбора компонентов для более сложных ремонтных работ. Онлайн-формат упрощает поиск необходимых позиций, позволяет быстрее формировать заказы и повышает эффективность работы профессиональных участников рынка.

Доставка запасных частей организована по всей территории Российской Федерации, благодаря чему сервисные центры могут своевременно пополнять складские запасы. Все оригинальные запасные части на автомобили группы VAG поставляются с гарантией два года, что подтверждает их качество и надежность в эксплуатации.

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В отдельную категорию на платформе выделена линейка оригинальных моторных масел AGR. Это эксклюзивный продукт, разработанный с учетом требований современных двигателей автомобилей концерна VAG. Использование оригинальных масел AGR позволяет сервисным центрам обеспечивать высокий уровень обслуживания и соблюдать рекомендации автопроизводителей.

Запуск B2B-сайта стал важным шагом в развитии сервисной экосистемы холдинга АГР и дополнил цифровую инфраструктуру компании, в которую также входит онлайн-ресурс B2C-формата для владельцев автомобилей.

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