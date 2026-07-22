ГК Softline получила аккредитацию на обновление «С-Терра Шлюз» до версии 5.0

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщила о получении аккредитации на обновление «С-Терра Шлюз» до версии 5.0. Новый статус позволяет группе компаний самостоятельно обновлять аппаратные платформы и при необходимости вносить изменения в их исходную конфигурацию. Это избавляет от необходимости отправлять оборудование для проведения работ на площадке производителя, сокращая сроки внедрения для заказчиков.

«С-Терра Шлюз» – программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обеспечения безопасности сетей связи любой топологии. Решение поддерживает неограниченное количество VPN-туннелей, обеспечивает криптографическую защиту и фильтрацию как транзитного трафика подсетей, так и трафика шлюза в роли межсетевого экрана. Продукты «С-Терра» сертифицированы ФСБ России и ФСТЭК России.

В рамках нового этапа партнерства группа компаний возьмет на себя полный цикл работ, включая проектирование сетевой защиты, поставку обновлений и консалтинг по информационной безопасности.

«Аккредитация на обновление «С-Терра Шлюз» – закономерный этап развития нашего направления кибербезопасности. Мы видим растущий спрос на отечественные сертифицированные решения и готовы предложить заказчикам не только технологии, но и качественное сервисное сопровождение. Клиенты могут оперативно обновлять инфраструктуру и быть уверены в результате: каждый этап контролируется экспертами, а защита работает непрерывно и предсказуемо», – сказала Ирина Селявкина, менеджер по развитию бизнеса, ЦК «Сетевая безопасность» ГК Softline.

«Мы рады расширению сотрудничества с ГК Softline. Компетенции группы компаний в области внедрения и обновления решений «С-Терра» позволяют нам масштабировать присутствие на рынке и обеспечивать высокий уровень сервиса для совместных заказчиков», – сказал Алексей Трофимов, руководитель группы развития партнерского канала продаж «С-Терра СиЭсПи».