«Философт» расширила список совместимого с «Мажордомом» оборудования

Компания «Философт» сообщила о завершении тестирования оборудования российского производителя EKF и расширила перечень устройств, совместимых с платформой умного дома «Мажордом». Теперь при реализации проектов клиенты могут выбрать решения EKF, которые полностью поддерживаются системой.

В перечень совместимого оборудования вошли умные лампы и светильники, светодиодные ленты, терморегуляторы, система защиты от протечек воды, умные датчики, хабы, пульты управления, камеры, устройства удаленного управления, а также розетки и выключатели.

Расширение списка поддерживаемых устройств позволяет девелоперам и управляющим компаниям выбирать оборудование, наиболее соответствующее требованиям конкретного проекта, без ограничений одной экосистемой.

«Мы последовательно расширяем перечень оборудования, совместимого с “Мажордомом”. Чем больше вариантов доступно нашим клиентам, тем проще подобрать оптимальное решение с учетом бюджета, функциональности и особенностей объекта. Интеграция с оборудованием EKF дает еще одну возможность использовать современные устройства умного дома по доступной стоимости», — отметил директор компании «Философт» Иван Власов.

Платформа «Мажордом» обеспечивает управление инженерными системами здания и сервисами для жителей в едином мобильном приложении. Расширение перечня совместимого оборудования позволяет создавать более гибкие конфигурации умного дома и адаптировать их под задачи девелоперов, управляющих компаний и конечных пользователей – жителей.