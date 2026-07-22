«ДОМ.РФ Технологии» и «Яков и Партнёры» представили сервис для масштабирования ИИ

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) совместно с компанией «Яков и Партнёры» в рамках специализированной отраслевой сессии представили ИИ-спринт (AI Development Sprint) — комплексный сервис, который помогает девелоперам перейти от пилотных проектов к масштабному внедрению искусственного интеллекта с измеримым экономическим эффектом. Компании объединили отраслевую и аналитическую экспертизу, чтобы помочь рынку выстроить системную работу с ИИ.

Сегодня интерес строительной отрасли к ИИ стремительно растёт, однако внедрить решения на уровне всей компании удаётся немногим. По оценкам экспертов, искусственный интеллект тестируют около 64% девелоперов, но масштабируют менее 10%, а количественно оценивать экономический эффект умеет лишь каждая пятая компания. Основными барьерами остаются неподготовленные бизнес-процессы, низкое качество данных и отсутствие единой стратегии внедрения.

AI Development Sprint помогает решить эти задачи всего за несколько недель. Эксперты проводят диагностику бизнес-процессов, оценивают готовность компании к внедрению ИИ, формируют приоритетные сценарии применения технологий, финансовую модель, дорожную карту реализации и рекомендации по запуску проектного офиса.

«Компетенции двух компаний мы объединяем в единую команду, вместе смотрим на реальные кейсы, применимые для конкретной компании, и формируем программу внедрения, которая позволяет получить первый практический результат уже за несколько недель», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

В основе сервиса — объединение отраслевой экспертизы «ДОМ.РФ Технологии» в цифровой трансформации строительства и аналитической экспертизы компании «Яков и Партнёры». Одним из практических сценариев AI Development Sprint стал ИИ-инструмент для градостроительного анализа. Он позволяет автоматизировать до 70% расчётов, повысить производительность специалистов до 30% и сократить сроки предпроектной подготовки.

«С учётом всех ограничений большая трансформация сразу всего сегодня не работает. Гораздо эффективнее сначала определить процессы, где можно получить экономический эффект, понять, как его тиражировать, и уже потом масштабировать изменения», — подчеркнула партнёр, руководитель практики «Недвижимость и развитие территорий» «Яков и Партнёры» Анна Данченок.

По словам директора подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Евгения Елфимова, цифровизация становится одним из ключевых факторов эффективности девелоперских проектов и всё больше влияет на качество управления ими.

«Сегодня цифровизация охватывает весь жизненный цикл девелоперского проекта — от проектирования и строительства до продаж и передачи квартир покупателям. Мы видим, что компании, которые активно внедряют технологии информационного моделирования, цифровые сервисы и решения на базе искусственного интеллекта, эффективнее управляют сроками, себестоимостью и качеством реализации проектов», — прокомментировал Евгений Елфимов.

Международная практика показывает, что искусственный интеллект уже становится новым стандартом конкурентоспособности в девелопменте. Он позволяет принимать решения по земельным участкам за секунды вместо часов, круглосуточно работать с клиентским спросом и в десятки раз расширять количество рассматриваемых проектных вариантов.