«Диасофт» и «АйДи – Технологии управления» подтвердили совместимость Digital Q.DataBase и Documino

СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» и платформа электронного документооборота Documino, разработанная компанией «АйДи – Технологии управления», успешно прошли тестирование на совместимость. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофт».

По итогам тестирования подтверждены стабильность, производительность и готовность к совместной промышленной эксплуатации СУБД Digital Q.DataBase и платформы Documino.

В ходе тестирования был проверен полный спектр корпоративных сценариев работы с документами: создание, согласование, хранение, маршрутизация, разграничение прав доступа и контроль исполнения. Все сценарии пройдены успешно, подтверждена корректность обработки транзакций, целостность данных и стабильность работы СЭД под управлением Digital Q.DataBase.

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase компании «Диасофт», сказал: «Documino – один из лидеров российского рынка современных СЭД. Совместимость с СУБД Digital Q.DataBase позволяет организациям из любых отраслей выстраивать полностью импортонезависимый и безопасный контур корпоративного документооборота. Кроме того, функциональность Digital Q. DataBase позволяет мигрировать с зарубежных СУБД без необходимости переписывания кода приложений и остановки бизнес-процессов».

«Выбор Digital Q.DataBase в качестве целевой СУБД был продиктован требованиями к безопасности и производительности. Тестирование показало, что система отлично справляется с интенсивными операциями чтения/записи при сложной маршрутизации и большом объеме метаданных. Наши клиенты получают гарантированно работающее решение, соответствующее всем требованиям регуляторов», — отметил Михаил Егоров, старший исполнительный директор компании «АйДи – Технологии управления».

Оба решения входят в реестр российского программного обеспечения. СУБД Digital Q.DataBase имеет сертификаты ФСТЭК России, это позволяет использовать Digital Q.DataBase и Documino для построения информационных систем, работающих с персональными данными и конфиденциальной информацией в регулируемых отраслях (банки, ТЭК, госсектор, крупный ритейл).