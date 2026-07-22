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24% зумеров планируют подрабатывать этим летом, но не выходить на полную ставку

Почти каждый четвертый россиянин в возрасте 18–24 лет (24%) летом 2026 г. планирует подрабатывать — заниматься фрилансом, сезонными или временными проектами, но не выходить на полную ставку. При этом полностью отказаться от работы на лето готовы лишь 3% молодых людей — это самый низкий показатель среди всех возрастных групп, выяснили аналитики hh.ru. Команда исследований hh.ru подвела итоги опроса, проходившего среди 2394 российских соискателей в период с 9 по 15 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Несмотря на интерес к более гибким форматам занятости, большинство молодых специалистов не готовы полностью отказываться от стабильной работы, если она уже есть. Почти семь из десяти (67%) заявили, что не рассматривают формат «карьерных каникул» («карьерные каникулы» — осознанный длительный перерыв от работы на несколько месяцев.) и не хотят рисковать доходом или рабочим местом. При этом 20% признались, что идея длительного летнего перерыва в работе им нравится и они хотели бы попробовать такой формат в будущем, а 13% уже имеют подобный опыт или планируют сделать себе «карьерные каникулы» до конца лета.

Чтобы решиться на «карьерные каникулы» этим летом, зумерам нужна финансовая безопасность: 41% участников опроса могли бы позволить себе отдыхать летом только при условии наличия накоплений, которых хватит минимум на три-четыре месяца жизни. Еще 31% решились бы на долгий перерыв лишь при уверенности, что осенью смогут найти работу не хуже нынешней, а для 20% важно все-таки иметь возможность совмещать отдых с легким фрилансом или подработкой.

«Для поколения зумеров сегодня характерен прагматичный подход к карьере. Даже те, кто рассматривает возможность взять паузу в работе, чаще не готовы полностью отказываться от заработка: 22% рассчитывают на доход от подработок или фриланса, еще почти половина респондентов (49%) намерена использовать свои накопления, 14% — отпускные, и лишь 10% надеются на финансовую поддержку семьи. Молодые специалисты ценят гибкость, но не готовы жертвовать финансовой стабильностью. Для них временный переход на проектную занятость — скорее способ сохранить баланс между работой и личной жизнью, но не выпадать на долгий срок из профессии», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Главной причиной, которая могла бы подтолкнуть молодежь к длительному перерыву в работе, остается эмоциональное истощение. Если бы появилась возможность взять «карьерные каникулы» на два-три месяца, 38% сделали бы это ради восстановления от работы. Еще 16% использовали бы это время для учебы и получения новых навыков, а 8% — для путешествий. Вместе с тем почти треть молодых респондентов (31%) признается, что не стала бы брать такой перерыв, поскольку считает важным сохранять непрерывный трудовой стаж.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Молодые специалисты также достаточно трезво оценивают отношение работодателей к подобным паузам в карьере. По мнению 39% респондентов, рекрутеры скорее настороженно относятся к кандидатам, которые открыто говорят, что не работали летом ради отдыха или восстановления. Еще 21% считают, что такие объяснения могут восприниматься как проявление инфантильности. Лишь 22% уверены, что для современных компаний подобные карьерные паузы становятся новой нормой — при этом, среди других возрастных категорий этот вариант ответа выбирали значительно меньшее количество опрошенных.

Несмотря на общий скепсис в отношении «карьерных каникул», именно поколение зумеров чаще представителей других возрастов считает, что работодателям придется адаптироваться к новому запросу сотрудников на баланс между работой и личной жизнью. Такого мнения придерживаются 27% респондентов 18–24 лет — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

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