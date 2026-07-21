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Voxys обновил WFM-платформу для планирования персонала и управления операционной нагрузкой

Voxys представил обновленную версию WFM-платформы — Workforce Management, цифрового решения для прогнозирования нагрузки, планирования графиков и управления распределенными командами. Продукт предназначен для компаний, которым необходимо повышать точность ресурсного планирования и автоматизировать операционные процессы, связанные с управлением персоналом. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

WFM-платформа применяется в контакт-центрах, клиентском сервисе, продажах, ритейле, финансовом секторе, e-commerce и других направлениях с высокой зависимостью качества обслуживания от корректного распределения сотрудников по сменам. Решение позволяет учитывать прогнозную нагрузку, доступность персонала, производственный календарь, навыки сотрудников, особенности проектов и ограничения по графикам.

Разработчики повысили производительность платформы, расширили настройки и доработали пользовательские сценарии на основе обратной связи пользователей. Обновление затронуло как базовую логику планирования, так и дополнительные справочники, необходимые для адаптации системы под специфику разных заказчиков.

Среди новых возможностей — справочник «Специальная норма часов». Он позволяет задавать отклонения от стандартной нормы часов производственного календаря для отдельных навыков. Это дает возможность точнее учитывать требования конкретных проектов или групп сотрудников без изменения общих настроек платформы.

Также в справочнике площадок появился раздел для настройки индивидуальных площадок. С его помощью можно вручную закреплять площадку за конкретным сотрудником, если она не определяется по стандартным правилам. Такой механизм повышает гибкость системы при работе с распределенными командами и нестандартными операционными сценариями.

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Отдельное направление развития WFM — автоматизация расчета графиков. В платформе завершена разработка первой версии автоматического построения расписаний. Сейчас функциональность проходит тестирование специалистами отдела анализа и планирования. После внедрения она позволит сократить время на формирование графиков, учитывать потребность в персонале и заданные ограничения, а также снизить ручную нагрузку на планировщиков.

Обновление WFM является частью развития продуктовой линейки Voxys в области цифровых решений для клиентского сервиса и управления операционными процессами. Компания планирует дальше развивать платформу с учетом требований заказчиков, пользовательской обратной связи и задач бизнеса по автоматизации workforce management-процессов.

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