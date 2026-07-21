Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Волна 4G накрыла бухты в приморской Ливадии

Абоненты «МегаФона» получили стабильный высокоскоростной мобильный интернет 4G и качественную голосовую связь в живописных бухтах Тихая Заводь и Прибойная. Теперь гости и жители поселка Ливадия могут комфортно пользоваться онлайн-сервисами, загружать фото и видео на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал новой базовой станции покрывает туристические базы в районе Авангард поселка Ливадия. Здесь чистые песчаные пляжи, куда в летний сезон приезжают туристы, чтобы отдохнуть на берегу моря. Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает стабильное 4G-покрытие и высокую скорость передачи данных даже в летний сезон пиковых нагрузок.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«МегаФон» постоянно улучшает телеком-инфраструктуру в туристических местах Находкинского городского округа. Ранее специалисты расширили каналы передачи данных, проложив оптическую линию связи протяженностью более 9 км, и ввели в эксплуатацию дополнительную базовую станцию на основных пляжах Ливадии. Также была модернизирована сеть в районе мыса Де-Ливрона — одного из популярных туристических мест Приморья. Это позволило охватить устойчивым 4G обширную территорию: от Ливадийского озера до мыса Козий.

«Ливадия и прилегающие бухты демонстрируют устойчивый рост туристического потока, что ежегодно увеличивает нагрузку на сеть. Инвестиции в инфраструктуру позволяют нам опережать этот спрос. Это обеспечивает для абонентов стабильный цифровой комфорт во время отдыха», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Обманутые мошенниками россияне смогут в течение 30 дней получить компенсацию от банков или операторов связи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще