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В Чувашии «МегаФон» усилил связь для садоводов Новочебоксарска

Дополнительное телеком-оборудование заработало вблизи второго по численности города республики. Инфраструктура «МегаФона» открыла доступ к скоростному интернету и стабильному сигналу для владельцев садовых участков на берегу Волги.

Популярность садоводства в Чувашии продолжает расти. Наряду с транспортной доступностью и инженерными коммуникациями ключевым фактором выбора участка становится наличие мобильной связи и доступа в Сеть. В новую зону покрытия 4G вошли садоводческие некоммерческие товарищества «Энергия», «Энергия-2» и «Спутник».

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Оборудование поддерживает средние диапазоны LTE. Такое решение помогает обеспечить оптимальную емкость для большого числа абонентов и скорость загрузки до 180 Мбит/с. Благодаря этому местные садоводы без задержек и зависаний знакомятся с советами по выращиванию растений на видеохостингах и делятся собственными фотографиями грядок и клумб в соцсетях.

«Перед летним сезоном мы традиционно уделяем внимание территории садов. В теплое время года здесь увеличивается нагрузка на сеть: кто‑то из горожан приезжает каждые выходные, кто‑то — перебирается сразу на несколько месяцев. Часто это люди старшего поколения, которым особенно важно быть на связи с близкими. Уже по цифрам июня видна потребность в быстром интернете вблизи Новочебоксарска: с весны ежемесячный дата‑трафик вырос в два раза», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Алексей Кошкин.

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