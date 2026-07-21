Цифровые привычки россиян: больше читают и платят за серьезность

Цифровой контент перестает быть нишевой категорией и становится повседневной статьей расходов. По данным аналитики «ЮKassa» (сервиса для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), в I полугодии 2026 г. россияне активнее покупали книги, оформляли подписки на аудио- и видеосервисы и чаще выбирали платный доступ к контенту. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney

Аудио и видео: рост подписочной модели

Сегмент цифровых аудио- и видеотоваров показал рост оборота на 37%, а числа транзакций — на 31%. Средний чек увеличился на 4% до 300 руб.

Динамика, при которой рост транзакций быстрее роста чека, обычно говорит о расширении базы подписчиков и привычке платить регулярно, а не о массовом переходе на более дорогие тарифы.

Книги: спрос растет, аудитория расширяется

Вопреки ожиданиям, интерес к книжным форматам не снижается: оборот сегмента печатных и аудиокниг вырос на 25%, а число транзакций — на 27%. При этом средний чек слегка снизился (–2%) и составил 210 руб.

Такое сочетание показателей указывает на важный тренд: к покупкам подключается более широкая аудитория, в том числе те, кто раньше мог ограничиваться бесплатными альтернативами или редкими покупками. Книга все чаще становится не запланированной тратой, а доступной покупкой здесь и сейчас.

Сервисы знакомств: готовность платить за серьезность

Одна из самых заметных динамик — у сервисов знакомств: их оборот вырос на 64%, число транзакций — на 25%, а средний чек поднялся на 31% — до 505 рублей.

Соотношение показателей указывает на сдвиг в сторону платных функций и подписок: пользователи чаще выбирают премиальные возможности вместо базового бесплатного сценария. На такое решение влияет фильтр «серьёзности намерений»: готовность платить воспринимается как способ отсечь случайные знакомства и повысить качество взаимодействия.

Что это значит для рынка

Показатели I полугодия 2026 г. подтверждают, что цифровые сервисы уже стали частью повседневных привычек. Рынок растет прежде всего за счет расширения платящей аудитории и закрепления подписочной модели, а не только за счет цен.

Это — хороший сигнал для бизнеса: пользователь все чаще выбирает легальный и удобный доступ к контенту, а значит, у брендов появляется больше возможностей расти через продуктовую ценность, персонализацию и точные платежные механики.