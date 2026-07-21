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Строительный сектор Юго-Восточной Азии стал главной мишенью для вирусов и вредоносного ПО для САПР

В I квартале 2026 г. Юго-Восточная Азия зафиксировала рекордный уровень интернет-угроз для промышленных систем, а строительные предприятия региона столкнулись с целенаправленными атаками через инженерное ПО. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Юго-Восточная Азия занимает первое место в мире по доле компьютеров с АСУ ТП, подвергшихся интернет-атакам (10,16%) – такие данные приводит Kaspersky ICS CERT по итогам I квартала 2026 г. Регион также лидирует по числу заблокированных вирусов (6,11%) и обращений к запрещенным интернет-ресурсам (4,58%). При этом наиболее уязвимыми секторами оказались строительство и электроэнергетика.

В строительной отрасли зафиксированы максимальные показатели заражения вирусами (6,35%) и атак с использованием вредоносного ПО для системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD (3,87%). Доля интернет-угроз в этом секторе достигает 12,55%. Электроэнергетика лидирует по интернет-угрозам (13,16%) и обращениям к запрещенным ресурсам (7,11%), а также входит в топ по обнаружению веб-майнеров (0,76%). А системы автоматизации зданий занимают второе место по заражению вирусами (5,50%).

Аналитики отмечают, что рост атак на AutoCAD указывает на смену тактики злоумышленников. Они научились встраивать вредоносный код в инженерные файлы, чтобы бить по проектным организациям и подрядчикам еще на стадии проектирования, то есть прежде, чем вредоносный код попадет в закрытые промышленные сети.

«Файлы систем автоматизированного проектирования – это не просто изображения и тексты, а сложные контейнеры со встроенными командами, которые автоматически выполняются при открытии файла. Классические антивирусы часто проверяют их поверхностно: глубокий анализ таких форматов требует значительных вычислительных ресурсов и может нарушить целостность самого чертежа. При этом по логике бизнес-процесса эти файлы должны постоянно циркулировать между десятками подрядчиков. В результате вредоносный код маскируется под легитимный рабочий документ и спокойно проходит через периметр защиты прямо на рабочую станцию инженера в закрытом контуре», – сказал Виктор Гулевич, руководитель направления информационной безопасности управления международного бизнеса ГК Softline.

Ситуация в Юго-Восточной Азии демонстрирует, что блокировка по известным вредоносным адресам (по черным спискам) уже не работает: злоумышленники прячут вредоносный код в трафике легитимных CDN, облаков и файлообменников. Единственный рабочий ответ – ограничить доступ к таким сервисам внутри промышленных сетей АСУ ТП, где они не нужны для работы. Дополнительно предприятиям придется усиливать защиту систем, через которые передаются инженерные файлы.

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