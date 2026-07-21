Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC

Smart Engines разработала систему, которая выявляет случайные или намеренные перекрытия данных, блики, расфокус и другие помехи прямо в процессе распознавания документов – и в реальном времени сообщает пользователю, что нужно исправить, чтобы выполнить все требования KYC при предъявлении паспорта. Новый механизм мгновенной обратной связи работает в веб-сервисах, PWA, мессенджерах, мобильных и десктопных приложениях и позволяет банкам, МФО, страховым и другим компаниям снизить коэффициент отказов и увеличить конверсию, сделав верификацию максимально комфортной и объяснимой.

В современных сценариях удаленного онбординга клиент самостоятельно предъявляет паспорт в камеру мобильного устройства или компьютера для подтверждения личности. Надежность верификации напрямую зависит от процесса предъявления: могут мешать блики от ламинированной поверхности, перекрытие пальцами важных полей или признаков подлинности, расфокус или неполное попадание паспорт в кадр. Из-за подобных помех система KYC может отказать пользователю в прохождении проверки без объяснения причин. Чтобы решить эту проблему и исключить риск необоснованных ошибок, Smart Engines разработала технологию, которая в реальном времени анализирует документ и инструктирует пользователя, как исправить проблемы предъявления документа непосредственно во время распознавания. Например, убрать палец с фотографии или повернуть паспорт так, чтобы блик не перекрывал фамилию.

Технология выполняет анализ моментально – прямо в видеопотоке – и интегрируется в веб- и мобильные приложения, PWA, Max, Telegram и другие мессенджеры, а также работает со статическими изображениями при серверной обработке на десктопах и рабочих станциях. В результате пользователь получает конкретную обратную связь и возможность в реальном времени исправить выявленные проблемы предъявления документа без необходимости совершать повторные действия, длительного ожидания и раздражения. Одновременно система Smart Engines выполняет проверки на фрод, обнаруживая в том числе атаки на предъявление и дипфейки. Все вычисления выполняются локально, без участия операторов и передачи данных в сторонние сервисы.

«Главная сложность заключается не в том, чтобы научить систему выполнять такие проверки, а в том, чтобы делать это прямо в видеопотоке. Тогда пользователь получает обратную связь еще во время съемки и может сразу исправить ошибку, не проходя весь процесс заново. Контролировать большое количество параметров в реальном времени нам удается за счет гибридной архитектуры, ориентированной на максимальное быстродействие. Все параметры, которые могут быть оценены классическими методами, обрабатываются ими с использованием алгоритмических оптимизаций. Оставшиеся проверки осуществляются нашими оптимально квантованными нейросетями. В частности, геометрические параметры съемки контролируются облегченной версией нашей сети "Да Винчи"», – отметил Дмитрий Николаев, технический директор Smart Engines, доктор технических наук.

Новая функциональность доступна в составе Smart ID Engine 2.10 – мультиплатформенного решения для распознавания паспортов и других удостоверяющих личность документов России, стран СНГ, БРИКС и других государств мира. Система поддерживает более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов на 103 языках, включая китайский, корейский и арабский. Программный комплекс дополняется антифрод-системой «Шерлок 3o» – флагманским решением Smart Engines для комплексной проверки подлинности документов в цифровых и физических каналах обслуживания. Smart ID Engine входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу систем искусственного интеллекта.