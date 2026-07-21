Разделы

Искусственный интеллект
|

Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC

Smart Engines разработала систему, которая выявляет случайные или намеренные перекрытия данных, блики, расфокус и другие помехи прямо в процессе распознавания документов – и в реальном времени сообщает пользователю, что нужно исправить, чтобы выполнить все требования KYC при предъявлении паспорта. Новый механизм мгновенной обратной связи работает в веб-сервисах, PWA, мессенджерах, мобильных и десктопных приложениях и позволяет банкам, МФО, страховым и другим компаниям снизить коэффициент отказов и увеличить конверсию, сделав верификацию максимально комфортной и объяснимой.

В современных сценариях удаленного онбординга клиент самостоятельно предъявляет паспорт в камеру мобильного устройства или компьютера для подтверждения личности. Надежность верификации напрямую зависит от процесса предъявления: могут мешать блики от ламинированной поверхности, перекрытие пальцами важных полей или признаков подлинности, расфокус или неполное попадание паспорт в кадр. Из-за подобных помех система KYC может отказать пользователю в прохождении проверки без объяснения причин. Чтобы решить эту проблему и исключить риск необоснованных ошибок, Smart Engines разработала технологию, которая в реальном времени анализирует документ и инструктирует пользователя, как исправить проблемы предъявления документа непосредственно во время распознавания. Например, убрать палец с фотографии или повернуть паспорт так, чтобы блик не перекрывал фамилию.

Технология выполняет анализ моментально – прямо в видеопотоке – и интегрируется в веб- и мобильные приложения, PWA, Max, Telegram и другие мессенджеры, а также работает со статическими изображениями при серверной обработке на десктопах и рабочих станциях. В результате пользователь получает конкретную обратную связь и возможность в реальном времени исправить выявленные проблемы предъявления документа без необходимости совершать повторные действия, длительного ожидания и раздражения. Одновременно система Smart Engines выполняет проверки на фрод, обнаруживая в том числе атаки на предъявление и дипфейки. Все вычисления выполняются локально, без участия операторов и передачи данных в сторонние сервисы.

«Главная сложность заключается не в том, чтобы научить систему выполнять такие проверки, а в том, чтобы делать это прямо в видеопотоке. Тогда пользователь получает обратную связь еще во время съемки и может сразу исправить ошибку, не проходя весь процесс заново. Контролировать большое количество параметров в реальном времени нам удается за счет гибридной архитектуры, ориентированной на максимальное быстродействие. Все параметры, которые могут быть оценены классическими методами, обрабатываются ими с использованием алгоритмических оптимизаций. Оставшиеся проверки осуществляются нашими оптимально квантованными нейросетями. В частности, геометрические параметры съемки контролируются облегченной версией нашей сети "Да Винчи"», – отметил Дмитрий Николаев, технический директор Smart Engines, доктор технических наук.

Новая функциональность доступна в составе Smart ID Engine 2.10 – мультиплатформенного решения для распознавания паспортов и других удостоверяющих личность документов России, стран СНГ, БРИКС и других государств мира. Система поддерживает более 3 тыс. типов и 5 тыс. уникальных шаблонов документов на 103 языках, включая китайский, корейский и арабский. Программный комплекс дополняется антифрод-системой «Шерлок 3o» – флагманским решением Smart Engines для комплексной проверки подлинности документов в цифровых и физических каналах обслуживания. Smart ID Engine входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу систем искусственного интеллекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Директор по ИИ в администрации Трампа подал в отставку, проработав три месяца. Предыдущий продержался неделю

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Облачное подразделение Amazon выставило клиентам счета на триллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще