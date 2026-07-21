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Цифровизация Внедрения
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Setl Group расширяет линейку отечественного ПО для проектирования

Девелопер Setl Group и компания «Кредо Диалог» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества девелопер внедряет отечественную программу для комплексного проектирования инфраструктурных объектов — «ТИМ Кредо Проектирование».

Система, разработанная компанией «Кредо Диалог» позволяет выполнять привязку объекта к местности и разрабатывать генеральный план, а также проектировать наружные коммуникации, планировать благоустройство территорий и моделировать улично-дорожную инфраструктуру. «Кредо Диалог» будет сопровождать проект на всех этапах, обеспечивая обучение специалистов холдинга, техническую поддержку и адаптацию ПО под задачи девелопера, а также интеграцию с ведущими учебными заведениями, формирующих резерв кадров для строительной отрасли.

Первым ключевым результатом совместной работы станет пилотный проект — разработка комплекта проектной и рабочей документации, а также подготовка необходимых библиотек элементов генерального плана и моделирование цифровой информационной модели местности нового участка застройки жилого комплекса «Город Звёзд» в Новосаратовке на территории Ленобласти.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Внедрение программы «ТИМ Кредо Проектирование» позволит повысить эффект от использования исходных данных полученных при изысканиях, точность передаваемых данных для анализа элементов проекта и формирования бюджета, оптимизировать сроки разработки генеральных планов и проверку передаваемой документации, а также добиться большего эффекта при взаимодействии между проектировщиками, инженерами службы технического заказчика и строителями за счёт единой цифровой среды и усилить контроль над реализацией и приёмкой проекта на всех стадиях.

«Наше партнёрство с «Кредо Диалог» — логичное продолжение стратегии Setl Group по внедрению отечественных цифровых решений. Мы уверены, что совместная работа позволит вывести качество проектирования на новый уровень», — сказал Павел Сугак, руководитель архитектурного бюро Setl Group.

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