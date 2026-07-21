Setl Group расширяет линейку отечественного ПО для проектирования

Девелопер Setl Group и компания «Кредо Диалог» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества девелопер внедряет отечественную программу для комплексного проектирования инфраструктурных объектов — «ТИМ Кредо Проектирование».

Система, разработанная компанией «Кредо Диалог» позволяет выполнять привязку объекта к местности и разрабатывать генеральный план, а также проектировать наружные коммуникации, планировать благоустройство территорий и моделировать улично-дорожную инфраструктуру. «Кредо Диалог» будет сопровождать проект на всех этапах, обеспечивая обучение специалистов холдинга, техническую поддержку и адаптацию ПО под задачи девелопера, а также интеграцию с ведущими учебными заведениями, формирующих резерв кадров для строительной отрасли.

Первым ключевым результатом совместной работы станет пилотный проект — разработка комплекта проектной и рабочей документации, а также подготовка необходимых библиотек элементов генерального плана и моделирование цифровой информационной модели местности нового участка застройки жилого комплекса «Город Звёзд» в Новосаратовке на территории Ленобласти.

Внедрение программы «ТИМ Кредо Проектирование» позволит повысить эффект от использования исходных данных полученных при изысканиях, точность передаваемых данных для анализа элементов проекта и формирования бюджета, оптимизировать сроки разработки генеральных планов и проверку передаваемой документации, а также добиться большего эффекта при взаимодействии между проектировщиками, инженерами службы технического заказчика и строителями за счёт единой цифровой среды и усилить контроль над реализацией и приёмкой проекта на всех стадиях.

«Наше партнёрство с «Кредо Диалог» — логичное продолжение стратегии Setl Group по внедрению отечественных цифровых решений. Мы уверены, что совместная работа позволит вывести качество проектирования на новый уровень», — сказал Павел Сугак, руководитель архитектурного бюро Setl Group.