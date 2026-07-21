Promt, бюро переводов «Альба» и НГЛУ имени Н. А. Добролюбова внедряют актуальные переводческие технологии в подготовку студентов

Российская CAT-система Promt Translation Factory с интегрированными ИИ-технологиями внедрена в образовательный процесс Высшей школы перевода Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ). В 2025–2026 учебном году более 100 студентов освоили инструментарий CAT-системы в рамках работы над реальными переводческими проектами и получили соответствующие сертификаты от компании Promt. Об этом CNews сообщил представитель Promt.

В сентябре 2024 г. бюро переводов «Альба», опираясь на 15-летний опыт работы на рынке и продолжая традиции Нижегородской школы перевода, открыло базовую кафедру практической переводческой подготовки в Высшей школе перевода НГЛУ. Эта кафедра была создана с целью максимально приблизить обучение к реальным потребностям индустрии.

В 2025 г. бюро переводов «Альба» внедрило Promt Translation Factory в собственные рабочие процессы. Специалисты бюро высоко оценили многопользовательскую CAT-систему, предназначенную для автоматизированного и конфиденциального перевода в локальной сети предприятия или организации.

В 2025–2026 учебном году благодаря поддержке компании «Альба» студенты Высшей школы перевода НГЛУ имени Н. А. Добролюбова изучали работу с Promt Translation Factory и прошли производственную практику.

Обучение прошли студенты бакалавриата НГЛУ по направлениям «Перевод и переводоведение», «Юридическая и экономическая лингвистика и перевод», «Перевод в индустрии гостеприимства»; студенты специалитета по направлению «Перевод и переводоведение. Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений», а также магистранты программ «Лингвистика, IT-лингвистика и перевод» и «Синхронный перевод на международных мероприятиях».

Производственная практика в бюро переводов «Альба» была распределена на весь учебный год. Студенты выполняли задания, связанные с будущей профессиональной деятельностью: работали с реальной загрузкой и сроками, взаимодействуя в командах и распределяя роли переводчика, менеджера проектов и редактора. Во время практики они освоили рабочие процессы в профессиональной CAT-системе, включая создание проектов, памяти перевода, терминологических баз и глоссариев, а также контроль качества и постредактирование ИИ-перевода. Кураторы со стороны бюро переводов (редакторы и проектные менеджеры) выступали наставниками и давали обратную связь по качеству выполненной работы.

Юлия Епифанцева, директор по развитию Promt, сказала: «Индустрия локализации стремительно меняется. Генеративный ИИ, импортозамещение и новые требования к защите данных сформировали спрос на специалистов, хорошо владеющих современным лингвистическим программным обеспечением. Университеты не всегда успевают адаптировать учебные программы к этим изменениям. Мы рады, что помогаем закрыть этот разрыв, чтобы студенты осваивали современные лингвистические технологии уже во время обучения, а компании получали компетентных специалистов».

Новый формат обучения помогает решать типичные для академического образования проблемы в подготовке переводчиков: отсутствие опыта работы над реальными проектами, недооценку роли заказчика и важности соблюдения сроков, недостаток навыков работы с профессиональным инструментарием и ПО, недостаточные навыки командной работы и соблюдения делового этикета.

Александр Ларин, кандидат юридических наук, доцент, руководитель юридической службы Союза переводчиков России, директор бюро переводов «Альба», заведующий базовой кафедрой практической переводческой подготовки Высшей школы перевода НГЛУ, отметил: «Выпускники вступают в профессиональную жизнь в эпоху, когда информация и данные становятся ключевым ресурсом и капиталом. Соответственно, и к защите информации, и к навыкам работы с ней, и к инструментам сейчас предъявляются принципиально иные требования. Переводчики практически всегда работают с конфиденциальными, юридически значимыми и персональными данными. Мы благодарны компании Promt за разработку первого полностью отечественного решения для автоматизированного перевода».

В результате сотрудничества между Promt и бюро переводов «Альба» студенты НГЛУ получили опыт работы с Promt Translation Factory в реальных переводческих проектах и познакомились с индустриальными стандартами переводческой деятельности. Внедрение новейшего российского ПО в образовательный процесс позволило приблизить подготовку молодых специалистов к актуальным требованиям рынка труда и сформировать компетенции, которые нужны на старте, чтобы строить надежный фундамент будущей карьеры.