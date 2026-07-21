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Представлен новый однопроекционный интроскоп «Неоскан 5030S» с небольшим туннелем

Линейку рентгенотелевизионных установок «Неоскан» пополнил интроскоп 5030S, предназначенный для проверки сумок, пакетов и других небольших вещей на объектах с постоянным потоком посетителей. Новинка сочетает сравнительно компактные размеры с широкими функциональными возможностями, позволяющими повысить эффективность досмотра: формирует информативное рентгеновское изображение, автоматически распознает до 35 типов опасных и запрещенных предметов с помощью встроенного ИИ и использует две видеокамеры для дополнительного контроля вещей. Благодаря этому интроскоп подходит для досмотра в государственных учреждениях, бизнес- и торговых центрах, гостиницах, банках и в других местах, где требуется обеспечить повышенный уровень безопасности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Компактная рентгенотелевизионная установка «Неоскан 5030S» с туннелем размером 500 × 350 мм позволяет организовать досмотр небольших вещей на самых разных объектах. Имея сравнительно компактные габариты, интроскоп создает высококачественное рентгеновское изображение в одной проекции, причем его проникающая способность по стали достигает 30 мм, а разрешающая (по проволоке) – до 40 AWG. Важно отметить, что интроскоп для досмотра рассчитан на круглосуточную работу без разогрева и технологических перерывов, что особенно актуально при непрерывном потоке посетителей. Модель 5030S будет лучшим решением для установки в различных учреждениях, БЦ и ТЦ, отелях, банках и не только.

Повысить скорость и качество досмотра помогает интегрированный в интроскоп «Неоскан 5030S» искусственный интеллект. Система автоматически распознает до 35 типов опасных и запрещенных предметов на рентгеновском изображении. Кроме того, применять такой интроскоп можно не только для досмотра, но и для обучения операторов, поскольку устройство поддерживает функцию искусственного наложения изображений опасных предметов. Среди интеллектуальных функций также следует отметить возможность аутентификации оператора по отпечаткам пальцев, наряду со стандартной авторизацией по паролю.

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Пресс-служба «АРМО-Системы»
Новый однопроекционный интроскоп «Неоскан 5030S» с небольшим туннелем
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Подтвердить и сопоставить информацию о вещах, поступающих на конвейер, оператору позволяют встроенные в интроскоп для досмотра «Неоскан 5030S» видеокамеры. Этот современный интроскоп использует две камеры видеонаблюдения – на входе и выходе из туннеля. С их помощью обеспечивается визуальный контроль вещей, входящих и выходящих из установки, они позволяют идентифицировать и сопоставить багаж с его владельцем, а также упрощают разбор спорных ситуаций. Такой подход повышает достоверность контроля и делает процесс проверки более прозрачным для операторов службы безопасности.

Новый интроскоп для досмотра личных вещей «Неоскан» уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».

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