Представлен новый однопроекционный интроскоп «Неоскан 5030S» с небольшим туннелем

Линейку рентгенотелевизионных установок «Неоскан» пополнил интроскоп 5030S, предназначенный для проверки сумок, пакетов и других небольших вещей на объектах с постоянным потоком посетителей. Новинка сочетает сравнительно компактные размеры с широкими функциональными возможностями, позволяющими повысить эффективность досмотра: формирует информативное рентгеновское изображение, автоматически распознает до 35 типов опасных и запрещенных предметов с помощью встроенного ИИ и использует две видеокамеры для дополнительного контроля вещей. Благодаря этому интроскоп подходит для досмотра в государственных учреждениях, бизнес- и торговых центрах, гостиницах, банках и в других местах, где требуется обеспечить повышенный уровень безопасности. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Компактная рентгенотелевизионная установка «Неоскан 5030S» с туннелем размером 500 × 350 мм позволяет организовать досмотр небольших вещей на самых разных объектах. Имея сравнительно компактные габариты, интроскоп создает высококачественное рентгеновское изображение в одной проекции, причем его проникающая способность по стали достигает 30 мм, а разрешающая (по проволоке) – до 40 AWG. Важно отметить, что интроскоп для досмотра рассчитан на круглосуточную работу без разогрева и технологических перерывов, что особенно актуально при непрерывном потоке посетителей. Модель 5030S будет лучшим решением для установки в различных учреждениях, БЦ и ТЦ, отелях, банках и не только.

Повысить скорость и качество досмотра помогает интегрированный в интроскоп «Неоскан 5030S» искусственный интеллект. Система автоматически распознает до 35 типов опасных и запрещенных предметов на рентгеновском изображении. Кроме того, применять такой интроскоп можно не только для досмотра, но и для обучения операторов, поскольку устройство поддерживает функцию искусственного наложения изображений опасных предметов. Среди интеллектуальных функций также следует отметить возможность аутентификации оператора по отпечаткам пальцев, наряду со стандартной авторизацией по паролю.

Пресс-служба «АРМО-Системы» Новый однопроекционный интроскоп «Неоскан 5030S» с небольшим туннелем

Подтвердить и сопоставить информацию о вещах, поступающих на конвейер, оператору позволяют встроенные в интроскоп для досмотра «Неоскан 5030S» видеокамеры. Этот современный интроскоп использует две камеры видеонаблюдения – на входе и выходе из туннеля. С их помощью обеспечивается визуальный контроль вещей, входящих и выходящих из установки, они позволяют идентифицировать и сопоставить багаж с его владельцем, а также упрощают разбор спорных ситуаций. Такой подход повышает достоверность контроля и делает процесс проверки более прозрачным для операторов службы безопасности.

Новый интроскоп для досмотра личных вещей «Неоскан» уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».