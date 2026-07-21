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Почти для 40% россиян телевизор остается основным источником новостей и информации

Телевидение по-прежнему остается важным источником информации для россиян — совсем не смотрят телевизор только 15%. К такому выводу пришли эксперты компании «Синтерра Медиа» по результатам проведенного исследования. При этом зрители рассчитывают, что со временем на ТВ станет больше интеллектуального контента: такой запрос есть у четверти опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

Исследование проведено в июне 2026 г/ на онлайн-панели. В нем приняли участие граждане от 18 до 75 лет, мужчины и женщины из всех регионов страны: всего 2 758 человек.

Для 38% россиян телевизор остается основным источником новостей и информации. Еще 15% воспринимают его прежде всего как способ отдохнуть, переключиться и получить положительные эмоции от развлекательного контента. При этом почти каждый пятый участник опроса (18%) признался, что смотрит передачи и фильмы в фоновом режиме. В каждой десятой семье по-прежнему сохраняется традиция совместного просмотра телевизионных программ и фильмов.

Телевизор против цифровых сервисов: где россияне смотрят видеоконтент

Аудитория все чаще потребляет телевизионный контент через цифровые сервисы. Более половины россиян (53%) предпочитают смотреть передачи, фильмы и трансляции на онлайн-платформах, таких как «Смотрим», «Иви», Okko и др. Еще 38% используют телевизор или цифровое ТВ с функцией просмотра ранее вышедших программ. В социальных сетях контент смотрят 5% опрошенных, 3% скачивает фильмы и программы, еще 2% заходят на сайты телеканалов, чтобы найти нужную им программу.

Половина участников исследования отметила, что регулярно смотрит не более десяти телеканалов. При этом полностью отказались от телесмотрения лишь 15% опрошенных.

Наиболее востребованным остается развлекательный контент: фильмы и сериалы выбирают 53% россиян. Научно-популярные программы интересны 40% респондентов, информационные и аналитические — 35%; 13% смотрят региональные каналы, 12% — прямые трансляции значимых событий.

«Телевидение по-прежнему остается неотъемлемой частью жизни и досуга людей. В основном зрители смотрят федеральные телеканалы. Такие каналы имеют более широкий охват, им проще выстраивать собственную бизнес-модель, формировать целевую аудиторию. Вероятнее всего, в ближайшее время не будет взрывного роста небольших региональных и тематических каналов, но они продолжат занимать свою нишу», — сказал генеральный директор «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Уровень развития технологий поменял модель потребления контента, отмечает он. Сегодня пользователь просматривает видео в любом удобном для себя месте и в любое удобное время. «Широкое распространение мобильного интернета, высокая скорость его работы, наличие небольших энергоэффективных гаджетов дали возможность смотреть контент всегда и везде, — сказал Григорий Урьев. — Смартфон превратился в основной способ доступа в интернет, и люди стали смотреть контент, держа телефон вертикально. Под это выстроился целый сегмент рынка — технологии вертикальных видео».

Также один из развивающихся трендов сегодняшнего дня — генеративное видео, которое формируется при помощи ИИ. Возможно, контент в самом ближайшем будущем будет иметь не один, а несколько сценариев и завершаться в соответствии с профилем пользователя.

Телевидение будущего глазами россиян: каких изменений ждут зрители

Почти половина участников опроса (48%) считает, что в ближайшие 10–15 лет телевизионный контент станет более разнообразным благодаря развитию технологий. Так, 35% ожидают появления фильмов с максимальным эффектом присутствия и VR-кино, а 25% хотели бы видеть больше интеллектуального контента. Кроме того, 28% респондентов прогнозируют рост числа телеканалов. Еще 18% полагают, что из эфира постепенно исчезнет низкобюджетный зарубежный контент. По мнению 13%, в будущем на телевидении останутся только российские фильмы и передачи.

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

«Интерес зрителей все больше смещается в сторону персонализированного контента. Поэтому в будущем могут появиться гибридные модели телеканалов с гибкой программной сеткой, которая позволяет формировать множество версий канала под профиль пользователей. Те есть если раньше один канал показывал всем зрителям одинаковый контент, то в будущем пользователь сможет получать собственную версию телеканала с учетом интересов, возраста и привычек просмотра. Технологически для этого уже существуют необходимые инструменты. При этом запрос аудитории на интеллектуальный контент показывает, что развитие технологий не отменяет потребность в качественном содержании. Напротив, чем больше возможностей выбора получает зритель, тем выше становятся требования к самому контенту», — сказал Григорий Урьев.

Развитие цифровых платформ не вытесняет телевидение, а меняет способы его потребления. Зрители все чаще выбирают контент тогда, когда им удобно, и на тех устройствах, которые используют ежедневно. В этих условиях телевидение постепенно движется к более гибким и персонализированным форматам, сохраняя при этом значимую роль в медиапотреблении россиян.

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