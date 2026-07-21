Почти для 40% россиян телевизор остается основным источником новостей и информации

Телевидение по-прежнему остается важным источником информации для россиян — совсем не смотрят телевизор только 15%. К такому выводу пришли эксперты компании «Синтерра Медиа» по результатам проведенного исследования. При этом зрители рассчитывают, что со временем на ТВ станет больше интеллектуального контента: такой запрос есть у четверти опрошенных. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

Исследование проведено в июне 2026 г/ на онлайн-панели. В нем приняли участие граждане от 18 до 75 лет, мужчины и женщины из всех регионов страны: всего 2 758 человек.

Для 38% россиян телевизор остается основным источником новостей и информации. Еще 15% воспринимают его прежде всего как способ отдохнуть, переключиться и получить положительные эмоции от развлекательного контента. При этом почти каждый пятый участник опроса (18%) признался, что смотрит передачи и фильмы в фоновом режиме. В каждой десятой семье по-прежнему сохраняется традиция совместного просмотра телевизионных программ и фильмов.

Телевизор против цифровых сервисов: где россияне смотрят видеоконтент

Аудитория все чаще потребляет телевизионный контент через цифровые сервисы. Более половины россиян (53%) предпочитают смотреть передачи, фильмы и трансляции на онлайн-платформах, таких как «Смотрим», «Иви», Okko и др. Еще 38% используют телевизор или цифровое ТВ с функцией просмотра ранее вышедших программ. В социальных сетях контент смотрят 5% опрошенных, 3% скачивает фильмы и программы, еще 2% заходят на сайты телеканалов, чтобы найти нужную им программу.

Половина участников исследования отметила, что регулярно смотрит не более десяти телеканалов. При этом полностью отказались от телесмотрения лишь 15% опрошенных.

Наиболее востребованным остается развлекательный контент: фильмы и сериалы выбирают 53% россиян. Научно-популярные программы интересны 40% респондентов, информационные и аналитические — 35%; 13% смотрят региональные каналы, 12% — прямые трансляции значимых событий.

«Телевидение по-прежнему остается неотъемлемой частью жизни и досуга людей. В основном зрители смотрят федеральные телеканалы. Такие каналы имеют более широкий охват, им проще выстраивать собственную бизнес-модель, формировать целевую аудиторию. Вероятнее всего, в ближайшее время не будет взрывного роста небольших региональных и тематических каналов, но они продолжат занимать свою нишу», — сказал генеральный директор «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

Уровень развития технологий поменял модель потребления контента, отмечает он. Сегодня пользователь просматривает видео в любом удобном для себя месте и в любое удобное время. «Широкое распространение мобильного интернета, высокая скорость его работы, наличие небольших энергоэффективных гаджетов дали возможность смотреть контент всегда и везде, — сказал Григорий Урьев. — Смартфон превратился в основной способ доступа в интернет, и люди стали смотреть контент, держа телефон вертикально. Под это выстроился целый сегмент рынка — технологии вертикальных видео».

Также один из развивающихся трендов сегодняшнего дня — генеративное видео, которое формируется при помощи ИИ. Возможно, контент в самом ближайшем будущем будет иметь не один, а несколько сценариев и завершаться в соответствии с профилем пользователя.

Телевидение будущего глазами россиян: каких изменений ждут зрители

Почти половина участников опроса (48%) считает, что в ближайшие 10–15 лет телевизионный контент станет более разнообразным благодаря развитию технологий. Так, 35% ожидают появления фильмов с максимальным эффектом присутствия и VR-кино, а 25% хотели бы видеть больше интеллектуального контента. Кроме того, 28% респондентов прогнозируют рост числа телеканалов. Еще 18% полагают, что из эфира постепенно исчезнет низкобюджетный зарубежный контент. По мнению 13%, в будущем на телевидении останутся только российские фильмы и передачи.

«Интерес зрителей все больше смещается в сторону персонализированного контента. Поэтому в будущем могут появиться гибридные модели телеканалов с гибкой программной сеткой, которая позволяет формировать множество версий канала под профиль пользователей. Те есть если раньше один канал показывал всем зрителям одинаковый контент, то в будущем пользователь сможет получать собственную версию телеканала с учетом интересов, возраста и привычек просмотра. Технологически для этого уже существуют необходимые инструменты. При этом запрос аудитории на интеллектуальный контент показывает, что развитие технологий не отменяет потребность в качественном содержании. Напротив, чем больше возможностей выбора получает зритель, тем выше становятся требования к самому контенту», — сказал Григорий Урьев.

Развитие цифровых платформ не вытесняет телевидение, а меняет способы его потребления. Зрители все чаще выбирают контент тогда, когда им удобно, и на тех устройствах, которые используют ежедневно. В этих условиях телевидение постепенно движется к более гибким и персонализированным форматам, сохраняя при этом значимую роль в медиапотреблении россиян.