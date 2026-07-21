Разделы

ПО Софт
|

Orion soft расширил возможности продукта StarGuard AI средствами мониторинга и биллинга ИИ-сервисов

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft представил обновление StarGuard AI 1.1 — платформы безопасности для централизованной работы с большими языковыми моделями (LLM). Новая версия расширяет возможности управления корпоративным использованием искусственного интеллекта за счет инструментов биллинга, аналитических дашбордов и обновленного пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

По мере масштабирования генеративного ИИ компании сталкиваются не только с вопросами защиты данных, но и с необходимостью контролировать расходы на использование языковых моделей, отслеживать активность пользователей и обеспечивать прозрачность эксплуатации ИИ-сервисов. StarGuard AI 1.1 решает эти задачи, объединяя средства безопасности и управления в единой платформе.

Одним из ключевых обновлений стал биллинг ИИ-запросов, позволяющий учитывать потребление LLM по пользователям, подразделениям и моделям. Это дает возможность анализировать использование токенов, прозрачно контролировать расходы и распределять затраты между внутренними командами.

В платформе также появились аналитические дашборды по информационной безопасности, биллингу и поведению ИИ-агентов. Гибкая система фильтрации помогает в режиме реального времени анализировать обращения к моделям, контролировать выполнение политик безопасности, отслеживать активность пользователей и оценивать эффективность использования ИИ-сервисов.

В версии StarGuard AI 1.1 также обновлен пользовательский интерфейс: упрощена навигация, улучшены основные сценарии администрирования и реализована автоматическая регистрация пользователей при первом входе в портал самообслуживания. Кроме того, платформа получила динамический реестр инструментов ИИ-агентов, который обеспечивает централизованный контроль используемых агентами сервисов и инструментов.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«Рынок корпоративного ИИ переходит от этапа пилотных внедрений к промышленной эксплуатации. Вместе с этим компаниям требуются не только инструменты защиты, но и средства мониторинга, контроля использования и управления затратами на ИИ-сервисы. В релизе StarGuard AI 1.1 мы сделали акцент на прозрачности эксплуатации корпоративного ИИ: заказчики получают возможность контролировать расходы, анализировать использование LLM и централизованно управлять политиками безопасности», — отметил Никита Векесер, руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI Orion soft.

Помимо новых функций, в StarGuard AI 1.1 расширен набор эвристик для выявления чувствительных данных, повышена надежность семантического анализа, добавлена возможность использования облегченной модели для снижения вычислительной нагрузки, оптимизирована обработка запросов с широким контекстом и реализован механизм скользящего окна для более гибкого управления пользовательскими лимитами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения

ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще