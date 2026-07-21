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На Камчатке мошенники реже всего звонят мужчинам до 24 лет со средним доходом

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Камчатского края за первое полугодие 2026 г. и составила портрет жертвы телефонных мошенников. Реже всего, по данным аналитиков, в Камчатском крае звонят молодым мужчинам до 24 лет, доход которых не превышает 70 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Под удар» на Камчатке в первом полугодии попадали мужчины и женщины от 35 до 44 лет с доходом до 150 тыс. руб. Именно им мошенники и спамеры пытались дозвониться чаще всего. На втором месте по количеству нежелательных звонков оказались мужчины старше 55 лет со средним доходом и женщины пенсионного возраста с доходом до 30 тыс. руб.

При этом схемы обмана по сравнению с прошлым годом практически не изменились. По-прежнему самой «рабочей» остается схема с предложениями о выгодных инвестициях и предложением дополнительного дохода. На втором месте звонки от псевдосотрудников почты, доставки или маркетплейсов, на третьем месте схема со звонком от представителей пенсионных и социальных служб. Не теряют популярность многоступенчатые схемы – когда сначала абоненту звонят от имени сотрудников банка, а следом совершают звонок якобы от представителей власти.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Камчатском крае более 3 млн звонков. При этом в регионе продолжился тренд на снижение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 40%.

«Тенденцию по постепенному снижению количества мошеннических и спам-звонков мы наблюдаем второй год. Позитивный тренд связан со вступлением в силу ряда законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, а также с совершенствованием ИИ-инструментов в «Защитнике». Он анализируют каждый подозрительный звонок по более 200 признакам и в случае выявления, предупреждают абонентов прямо во время разговора. Кроме того, он также может предупредить вас, если подозрительный звонок поступил вашим пожилым родителям или детям. Все эти инструменты вместе дают видимый результат: количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

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