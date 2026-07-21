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МТС: половина телефонных мошенников пытается обмануть чеченцев под предлогом лжеинвестиций

МТС проанализировала количество и характер нежелательных вызовов, от которых чеченцев уберег сервис «Защитник». Выяснилось, что в 70% случаев телефонные мошенники звонят в Чеченскую Республику абонентам мужчинам, причем молодого или зрелого возраста.

Самой частой схемой телефонного мошенничества стали звонки с предложением лжеинвестиций или легких высоких доходов. Обманщики пытались поймать на легкий заработок половину своих жертв в регионе. Вторая по распространенности схема – звонки якобы от почты, маркетплейсов и служб доставки. На эту категорию приходится 12% от общего количества остановленных мошеннических звонков. Замыкает тройку популярных обманов с долей в 10% звонки от лица госорганов.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Среди категорий спама самыми частыми уже много лет остаются звонки от финансовых организаций и коллекторов. На втором месте входящие с опросами. На третьем – предложения товаров и услуг.

Всего с начала года на территории Чеченской Республики МТС уберегла абонентов более чем от 2 млн нежелательных звонков всех категорий, это позволило сэкономить почти год времени для местных абонентов.

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