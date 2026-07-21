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MONT расширил портфель продуктов Kaspersky в Белоруссии

ГК MONT продолжает развивать сотрудничество с Kaspersky в Белоруссии и выводит на рынок расширенный портфель корпоративных решений вендора в области информационной безопасности. Партнерство стало шагом в условиях роста числа киберугроз, ужесточения регуляторных требований и увеличения спроса на комплексные сервисы защиты со стороны организаций в республике. Об этом CNews сообщили представители ГК MONT.

По оценкам аналитиков, рынок кибербезопасности Белоруссии демонстрирует устойчивый рост, в среднем на 7,19% ежегодно, а уже в 2026 г. его объем превысит $100 млн. Одновременно усиливаются требования государства к киберустойчивости. В частности, принят Указ Президента Белоруссии № 40 «О кибербезопасности» и нормативные документы Оперативно-аналитического центра при Президенте, обязывающие крупнейшие организации создавать центры кибербезопасности и повышать зрелость процессов защиты информации.

Для ответа на эти вызовы рынка MONT расширяет портфель корпоративных продуктов Kaspersky, включающий решения для защиты конечных устройств, серверов, электронной почты, интернет-шлюзов, виртуальных и облачных сред, контейнерной инфраструктуры, а также продукты для обнаружения и расследования инцидентов, защиты от целевых атак и обеспечения промышленной кибербезопасности.

Партнерам в Белоруссии будут доступны платформы для предотвращения сложных целевых атак Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform, решения вендора классов SIEM, NGFW и другие. Отдельное направление составляют решения Kaspersky Industrial CyberSecurity для защиты объектов промышленной инфраструктуры. Все продукты доступны для тестирования на «Киберполигоне MONT», где партнеры и заказчики могут оценить их функциональность и протестировать различные сценарии применения до начала внедрения.

В рамках сотрудничества MONT и Kaspersky партнерам в Белоруссии будет также обеспечена комплексная поддержка: помощь в локализации решений с учетом требований локального законодательства, техническая экспертиза, обучение специалистов, сопровождение пилотных проектов и развитие сервисных моделей, включая SOC как услугу.

«Мы рады расширить наш вендорский портфель и предложить партнерам в Белоруссии еще больше возможностей для развития бизнеса и усиления экспертизы в области кибербезопасности. Сегодня рынки России и Белоруссии сталкиваются со схожими вызовами: растущим количеством киберугроз, усилением требований регуляторов и запросом на комплексные сервисы защиты. Наше сотрудничество с Kaspersky позволяет рассматривать обеспечение киберустойчивости России и Белоруссии как часть единой экосистемы Союзного государства. В этих условиях роль дистрибьютора становится значительно шире классической поставки продуктов — мы выступаем интегратором экспертизы, технологий и сервисов, помогая партнерам создавать надежную основу для безопасной цифровой трансформации бизнеса», – отметил Иван Ковальчук, директор по развитию информационной безопасности ГК MONT.

«Белорусский рынок кибербезопасности находится на этапе активного развития. Мы видим растущий интерес организаций к решениям для мониторинга, обнаружения сложных атак и защиты современных ИТ-инфраструктур. Сотрудничество с MONT повысит доступность наших технологий для партнеров и заказчиков, одновременно обеспечив их необходимой технической и экспертной поддержкой на всех этапах реализации проектов», – сказал Дмитрий Кудревич, официальный представитель Kaspersky в Белоруссии.

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