MAR Consult: Замена провизоров на продавцов в аптеках создала спрос на бесплатные онлайн-чаты с фармацевтами

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к услугам фармацевтов в онлайн-формате. Подавляющее большинство россиян (77%) покупают лекарства в аптеке не реже раза в месяц, особенно молодежь 18-24 лет (85%) и люди с доходом более 86 тыс. руб. на семью (83%). Лишь 23% обращаются в аптеку реже раза в месяц. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Спрос на услуги онлайн-консультаций фармацевтов

Более трети респондентов (38%) хотели бы, чтобы аптеки предоставляли услугу онлайн-консультации фармацевта, менее всего таких среди людей старшего возраста 55-65 лет (28%), а больше всего среди людей с доходом менее 40 тыс. руб. на семью (49%). Нейтральную позицию заняли 31%. Против высказались 21%. Затруднились ответить 10%.

Две трети респондентов (62%) в той или иной степени готовы пользоваться онлайн-консультациями фармацевтов: 10% – регулярно, 25% – при необходимости, 27% – попробовали бы. Не стала бы пользоваться треть опрошенных (29%). 9% не смогли ответить.

Среди тех, кто готов пользоваться онлайн-консультациями, значительная часть не готова платить за такие консультации (44%), особенно много таких среди людей старшего возраста 55-65 лет (60%). Нейтральную позицию заняла треть респондентов (30%). В той или иной степени готовы платить только четверть опрошенных – 26%, что говорит о низком спросе на платные услуги.

До 100 руб. готова платить треть опрошенных (29%), еще треть 100-300 руб. (34%), 300-500 руб. готовы платить 17%. И только десятая часть респондентов (10%) готова платить более 500 руб. Затруднились ответить 9%. Таким образом, две трети спроса среди готовых платить в пределах 300 руб.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Наблюдается парадокс: покупатель привык к бесплатной доступности фармацевта в аптеке, воспринимая его консультацию как базовое право. При этом сами аптечные сети обесценили эту экспертизу, массово заменяя провизоров обычными продавцами ради экономии. Однако запрос на качественную информацию никуда не исчез — люди запутались в дженериках и схемах приема из-за роста самолечения. Они готовы общаться с экспертом онлайн, но пока не готовы платить за то, что раньше получали бесплатно у кассы. Точкой перелома станут онлайн-аптеки и маркетплейсы. В цифровой среде, где нет физического контакта с препаратом, экспертное слово становится ключевым инструментом доверия и помогает собрать правильный заказ. Как только пользователь осознает, что совет специалиста сэкономил ему деньги или предотвратил вред здоровью, готовность платить увеличится».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июне 2026 г.