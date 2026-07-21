Разделы

Веб-сервисы
|

MAR Consult: Замена провизоров на продавцов в аптеках создала спрос на бесплатные онлайн-чаты с фармацевтами

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к услугам фармацевтов в онлайн-формате. Подавляющее большинство россиян (77%) покупают лекарства в аптеке не реже раза в месяц, особенно молодежь 18-24 лет (85%) и люди с доходом более 86 тыс. руб. на семью (83%). Лишь 23% обращаются в аптеку реже раза в месяц. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Спрос на услуги онлайн-консультаций фармацевтов

Более трети респондентов (38%) хотели бы, чтобы аптеки предоставляли услугу онлайн-консультации фармацевта, менее всего таких среди людей старшего возраста 55-65 лет (28%), а больше всего среди людей с доходом менее 40 тыс. руб. на семью (49%). Нейтральную позицию заняли 31%. Против высказались 21%. Затруднились ответить 10%.

Две трети респондентов (62%) в той или иной степени готовы пользоваться онлайн-консультациями фармацевтов: 10% – регулярно, 25% – при необходимости, 27% – попробовали бы. Не стала бы пользоваться треть опрошенных (29%). 9% не смогли ответить.

Среди тех, кто готов пользоваться онлайн-консультациями, значительная часть не готова платить за такие консультации (44%), особенно много таких среди людей старшего возраста 55-65 лет (60%). Нейтральную позицию заняла треть респондентов (30%). В той или иной степени готовы платить только четверть опрошенных – 26%, что говорит о низком спросе на платные услуги.

До 100 руб. готова платить треть опрошенных (29%), еще треть 100-300 руб. (34%), 300-500 руб. готовы платить 17%. И только десятая часть респондентов (10%) готова платить более 500 руб. Затруднились ответить 9%. Таким образом, две трети спроса среди готовых платить в пределах 300 руб.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Наблюдается парадокс: покупатель привык к бесплатной доступности фармацевта в аптеке, воспринимая его консультацию как базовое право. При этом сами аптечные сети обесценили эту экспертизу, массово заменяя провизоров обычными продавцами ради экономии. Однако запрос на качественную информацию никуда не исчез — люди запутались в дженериках и схемах приема из-за роста самолечения. Они готовы общаться с экспертом онлайн, но пока не готовы платить за то, что раньше получали бесплатно у кассы. Точкой перелома станут онлайн-аптеки и маркетплейсы. В цифровой среде, где нет физического контакта с препаратом, экспертное слово становится ключевым инструментом доверия и помогает собрать правильный заказ. Как только пользователь осознает, что совет специалиста сэкономил ему деньги или предотвратил вред здоровью, готовность платить увеличится».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июне 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще