Количество готовых к релокации соискателей 45–64 лет выросло на 75% за год — «Авито Работа»

Готовность к переезду становится одним из ключевых трендов на рынке труда. В I полугодии 2026 г. число соискателей 45–64 лет, открытых к релокации, выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее заметно эта динамика проявилась в Московской области (+95%), Санкт-Петербурге (+53%) и Краснодарском крае (+47%). Об этом CNews рассказали представители «Авито».

«Сегодня продолжительность активной жизни растет, и перед нами стоит важная задача — создать условия, чтобы возраст не становился границей для профессионального развития. Люди старшего поколения хотят и могут оставаться востребованными: продолжать работать, осваивать новые навыки, передавать накопленный опыт и реализовывать свои идеи. Вместе с представителями федеральных министерств, регионов, бизнеса и экспертного сообщества обсудили, какие решения помогают раскрывать этот потенциал. Говорили о развитии системы обучения для людей старшего возраста, карьерном сопровождении, наставничестве и новых форматах занятости», — сказала Ольга Щетинина, сенатор Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области.

Рынок труда входит в фазу, где баланс сил постепенно смещается в пользу работодателя: соискателей на одну вакансию становится больше, а зарплатная гонка, разогнавшаяся в 2022–2024 гг., заметно замедляется. В этих условиях компании тщательнее считают эффективность найма — и все чаще делают ставку не на самого очевидного, а на самого надежного кандидата. Аналитика Авито Работы показывает: активность соискателей в январе–мае 2026 года выросла почти во всех сегментах, у рабочих и линейных специалистов — более чем вдвое (+132%), у офисных сотрудников — на 17%.

Незадействованный кадровый потенциал сосредоточен на двух краях возрастного спектра — среди молодежи, которая дольше закрепляется на первом месте работы, и среди специалистов 45+, чья доля в рабочей силе растет, а модель поиска работы принципиально отличается от среднестатистического кандидата. По данным Росстата и расчетам аналитического центра «Авито Работы», вовлеченность этой группы в рынок труда сейчас максимальна за последние четыре года: занятость достигает 97% у мужчин и 90% у женщин.

Особенно заметны изменения среди женщин. Они все активнее рассматривают профессии, которые еще несколько лет назад традиционно считались преимущественно мужскими. Наибольший прирост числа женских резюме зафиксирован в сфере ЖКХ и эксплуатации (+85%), производстве, сырьевом секторе и сельском хозяйстве (+73%), туризме и ресторанном бизнесе (+68%), транспорте и логистике (+43%), а также строительстве (+40%).

Растет и вовлеченность соискателей старших поколений: количество резюме кандидатов старше 65 лет за год выросло более чем вдвое (+103%), а их средние зарплатные ожидания — на 5%: старшее поколение не покидает рынок, а ищет новые точки входа.

Отдельным драйвером профессионального долголетия становится развитие гибких форматов занятости. По данным «Авито Подработки», спрос на частичную занятость за год увеличился на 34%, а 44% россиян в возрасте 55–64 лет планируют подрабатывать в 2026 году. Среди привлекательных форматов — бытовые услуги (11%), курьерская доставка (9%), склады и логистика (7%). В среднем респонденты этой возрастной группы рассчитывают зарабатывать на подработке в среднем 34 212 руб/мес: 51% ориентируются на доход до 30 тыс. руб., еще 25% — на диапазон 30–60 тыс. руб.

Наиболее высокий рост интереса к частичной занятости зафиксирован в сфере бытовых и персональных услуг (+160%), розничной и оптовой торговли (+137%), а также в ЖКХ и городской инфраструктуре (+114%). Гибкие форматы занятости помогают оставаться профессионально активными людям, у которых помимо работы есть дополнительные обязанности.

Технологическая грамотность становится еще одним ресурсом продления карьеры: 21% россиян 55–64 лет планируют пройти обучение работе с искусственным интеллектом. В приоритете — работа с текстовыми нейросетями (+37%), автоматизация рутинных задач (+36%), анализ данных и таблиц (+33%), создание и редактирование изображений (+33%), работа с аудио- и видеоконтентом (+23%). Для женщин это открывает принципиально новые возможности профессионального долголетия: современные цифровые инструменты позволяют продлевать карьеру не за счет физической нагрузки, а благодаря росту производительности, развитию цифровых компетенций и освоению новых профессиональных функций.

«Профессиональное долголетие женщин требует не одной меры, а целой экосистемы решений. Важно создавать условия, которые помогают оставаться востребованными на рынке труда: развивать гибкие форматы занятости, делать доступными программы переобучения, внедрять цифровые сервисы поиска работы и снижать возрастные и гендерные стереотипы со стороны работодателей. Мы видим, что опытные специалисты готовы к изменениям: становится больше кандидатов, готовых к переезду ради работы, а количество резюме соискателей женщин больше всего увеличивается в сфере ЖКХ и эксплуатации (+85). Для бизнеса это означает расширение кадрового резерва за счет специалистов, которые готовы адаптироваться к новым условиям», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».