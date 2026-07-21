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Esteo MX: цифровая экосистема и мобильное приложение — автомобиль всегда на связи

Премиальный автомобильный бренд Esteo представляет цифровую экосистему технологичного среднеразмерного внедорожника MX. Она объединяет передовую телематику, онлайн-сервисы и удобное мобильное приложение. Владельцам Esteo MX открывается полный спектр возможностей удаленного управления автомобилем, а также доступ к мультимедийным и навигационным сервисам, делающим каждую поездку максимально комфортной. Об этом CNews сообщили представители Esteo.

Цифровая платформа Esteo MX построена на технологии IoV (Internet of Vehicles – «интернет транспортных средств»), реализованной в партнерстве с одним из крупнейших российских мобильных операторов МТС. В штатный телекоммуникационный модуль автомобиля интегрирован термостойкий SIM-чип, обеспечивающий передачу данных в широком диапазоне температур (от – 40 до +105 °C) и поддерживающий работу в сетях 2G, 3G и 4G/LTE.

Интеллектуальный интерфейс и удаленное управление

Мобильное приложение Esteo, которое в ближайшее время станет доступно для скачивания в App Store и Google Play, превратит смартфон в полноценный пульт управления автомобилем. С его помощью станет возможно дистанционно запускать двигатель для прогрева в холодное время года, настраивать климат-контроль, открывать багажник, а также отслеживать ключевые параметры: уровень топлива, давление в шинах, поиск автомобиля на парковке и многое другое. Вся информация будет отображаться в реальном времени, обеспечивая постоянный доступ к ключевым данным и функциям.

При этом приложение — лишь часть цифровой экосистемы. Мультимедийный комплекс Esteo MX объединяет три независимых дисплея, включая отдельный экран для переднего пассажира, и работает на производительном процессоре Snapdragon. Пользователям доступны онлайн-навигация на базе технологий «Яндекс Карт» и «Яндекс Навигатора» с актуальной информацией о пробках и камерах, потоковая музыка, видео, новости, а также голосовой ИИ-ассистент на русском языке.

Мультимедийные онлайн-сервисы с подключенным интернет-трафиком и доступом к приложениям предоставляются владельцам Esteo MX бесплатно в течение первого года владения, а телематические сервисы, включая удаленное управление и мониторинг состояния автомобиля, в течение трех лет.

Защита данных и обновление ПО

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Синхронизация профиля владельца мобильного приложения с бортовыми системами автомобиля выполняется автоматически, а все передаваемые данные защищены современными стандартами шифрования. Приложение и мультимедийная система также поддерживают обновления программного обеспечения «по воздуху» (OTA), что позволяет получать новые функции и улучшения без посещения дилерского центра.

Развитие экосистемы

Цифровая платформа Esteo спроектирована с возможностью масштабирования. В приложении появится модуль онлайн-записи на сервисное обслуживание в официальные дилерские центры, а также интерактивный новостной хаб с анонсами клиентских мероприятий. Это сделает коммуникацию с брендом максимально персонализированной.

Современные цифровые технологии — важная часть премиального опыта владения. Экосистема Esteo развивается вместе с потребностями клиентов, постоянно расширяя возможности MX и делая взаимодействие с ним еще более комфортным.

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