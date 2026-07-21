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«Базальт СПО» расширяет сотрудничество в сфере образования: новые авторизованные учебные центры в «Диона мастер лаб» и ВИВТ

«Базальт СПО» расширяет сеть авторизованных учебных центров (АУЦ). Новыми партнерами стали Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) и московский образовательный центр «Диона мастер лаб». На их базе будет реализовано обучение работе с операционными системами семейства «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

ВИВТ и «Диона мастер лаб» уже проводят обучение по направлению «Администрирование ОС "Альт"». Курс делится на две части. В первой слушатели знакомятся с базовыми темами в администрировании Linux-систем и проходят практическую подготовку. Во второй — узнают об особенностях установки операционной системы «Альт», ее загрузке, обновлениях, организации диагностики и многом другом.

Пройти обучение «Базальт СПО» можно в 20 АУЦ по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Екатеринбурге и других городах. Обучение проводится сертифицированными преподавателями по регулярно обновляемым программам авторизованных учебных курсов с выдачей свидетельств от вендора.

Воронежский институт высоких технологий предлагает студентам широкий диапазон образовательных программ и возможность трудоустройства благодаря прохождению практики у партнеров. Открытие АУЦ позволит студентам, преподавателям и специалистам региона получить практические знания по работе с отечественными операционными системами «Альт».

«Цель открытия центра — подготовка кадров, способных эффективно внедрять и поддерживать отечественное ПО в организациях, образовательных учреждениях и на предприятиях. Воронежский институт высоких технологий поспособствует развитию практических компетенций в работе с отечественными ОС семейства "Альт"», — сказал Юрий Преображенский, проректор по учебной работе и молодежной политике Воронежского института высоких технологий. — Речь идет о дополнительном профессиональном образовании, поэтому основной упор идет на обучение уже работающих специалистов или тех, кому нужно быстро сменить профиль. Реализуемые программы обучения акцентируются на сценариях перехода на российское ПО, с которыми обычно сталкиваются системные администраторы, преподаватели, разработчики или ИТ-специалисты».

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«Диона мастер лаб» — учебный центр, ориентирующийся на авторизованное обучение по лучшим мировым стандартам. Сотрудничество расширяет возможности «Базальт СПО» в подготовке квалифицированных специалистов и способствует продвижению решений компании среди заказчиков образовательной площадки — крупнейших российских организаций.

«Для нас, как для мультивендорного учебного центра с 25-летней историей, важно делать ставку на сотрудничество в сфере образования с ведущими производителями на ИТ-рынке. Мы рады стать частью экосистемы "Базальт СПО" и дополнить портфель наших курсов программами по операционным системам семейства "Альт", — сказал Игорь Левен, генеральный директор «Диона Мастер Лаб». — Мы видим растущий спрос на компетенции в области отечественного системного ПО. Совместно с "Базальт СПО" мы сможем предложить рынку подготовку кадров самого высокого уровня, с подтверждённой сертификацией от вендора».

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