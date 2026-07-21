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«Авито Работа» и Sezar Group: 23% удалёнщиков готовы вернуться в офисы с современной архитектурой

Представления об идеальном рабочем пространстве к 2026 г. сильно изменились: приоритеты сместились в сторону технологий, здоровья и качества среды. Таковы результаты опроса, проведённого девелоперской компанией Sezar Group среди жителей России. Одновременно работодатели всё чаще стремятся сочетать преимущества современной офисной среды с запросом сотрудников на гибкость. Так, по данным «Авито Работы», средние зарплатные предложения для специалистов с гибридным форматом работы этой весной выросли на 16% за год и достигли 102754 руб/мес.

Согласно опросу Sezar Group, почти половина респондентов (47,4%) по-прежнему считает программу корпоративного питания за счет компании главным бенефитом офиса, однако конкуренция за это первенство заметно усилилась: 28,1% опрошенных теперь важнее наличие фитнес-зала и душа прямо в здании, ещё 16,8% не готовы работать в офисе без уличных террас, а 7,7% обращают внимание на наличие востребованных сервисов вроде химчистки или пунктов выдачи заказов

Запрос на открытые пространства прослеживается и в выборе зон отдыха: самым желанным местом для перерыва стала открытая терраса с видом на город — её выбрали 36,2% участников опроса. Подобные ожидания сотрудников Sezar Group уже реализует на практике: так, в МФК «Сити 4» на первой линии набережной в Сити спроектировано собственное благоустроенное дворовое пространство с зелёными зонами отдыха прямо внутри периметра зданий. В отличие от перегруженных небоскрёбов, камерный 18-этажный формат проекта делает его более комфортным — такое решение идеально подходит для штаб-квартиры компании. Панорамные виды на Москву-реку открываются уже с первых этажей, создавая ощущение простора прямо на рабочем месте.

На втором месте в опросе — шумное кафе для общения с коллегами (32,1%). Капсулы для сна и игровые зоны разделили третье место с результатом по 15,8% каждый.

Исследование показало, что классические бонусы уже перестали быть достаточным аргументом для выхода с удалёнки. Основным мотиватором для возвращения становятся престиж здания и его архитектура (23%). На этот запрос отвечает МФК «Сезар Тауэр» — небоскрёб класса Prime в историческом ядре Сити. Это финальный девелоперский проект в привычных границах «Москва-Сити». Он реализован строго в деловом формате, без апартаментов и гостиничной функции, что гарантирует приватность, отсутствие посторонних и удобство эксплуатации. Почти столько же опрошенных (20,4%) готовы ездить в офис только ради живого общения с коллегами. Доступ к премиальному сервису бизнес-центра в качестве главного аргумента в пользу выбора офиса указали 10,2% участников исследования.

В части технологий россияне проголосовали за практичность: более половины участников исследования (51%) назвали главной умной функцией офиса беспроводные зарядки по всему зданию. Управление климатом через смартфон важно для 21,9%, скоростные лифты без очередей — для 18,4%. Инновационная система доступа по биометрии, несмотря на свою прогрессивность, оказалась наименее востребованной функцией, набрав всего 8,7% голосов.

«Мы наблюдаем смену парадигмы: от базового комфорта в виде корпоративного питания сотрудники переходят к запросу на сложную среду. Офис 2026 г. воспринимается не просто как место для работы, а как многофункциональное пространство — с возможностью тренироваться, отдыхать на свежем воздухе и при этом пользоваться инновационными технологиями. Теперь за людей борются не снеками, а архитектурой и атмосферой», — сказал результаты опроса коммерческий директор департамента коммерческой недвижимости «Сезар Про» компании Sezar Group Павел Иншаков.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Модернизация офисов стимулирует людей возвращаться в живую рабочую среду. При этом компании периодический продолжают нанимать специалистов на дистанционную работу для закрытия точечных позиций. По данным «Авито Работы», чаще всего на удалёнку весной 2026 г. искали диспетчеров — число вакансий выросло на 61% за год, а средние зарплатные предложения для них составили 56750 руб/мес. На 44% чаще стали искать онлайн-консультантов со средней предлагаемой зарплатой 71000 руб/мес. На треть (+33%) увеличился спрос на графических дизайнеров — этой весной новички на удалёнке могли рассчитывать в среднем на 47000 руб/мес.

Эксперты «Авито Работы» также выяснили, как выросли за год средние зарплатные предложения для удалённых сотрудников. Лидерами здесь стали вакансии менеджеров по работе с клиентами — весной 2026 г. им стали предлагать в среднем 73198 руб/мес, что на 59% больше, чем годом ранее. Также значительный прирост зафиксировали у аналитиков (+46%) — им весной текущего года предлагали порядка 97977 руб/мес. На 42% выросли средние предлагаемые зарплаты у менеджеров по продажам — весной 2026 г. они могли рассчитывать в среднем на 99082 руб/мес.

Фактический заработок менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам во многом зависит от бонусной части и выполнения плановых показателей.

«Компании всё чаще стремятся найти баланс между гибкостью и очным взаимодействием внутри команд, делая ставку на гибридные форматы занятости. Так, по нашим данным, весной текущего года средние зарплатные предложения для специалистов с гибридным графиком были на 13% выше, чем для полностью удалённых позиций. Это подтверждает, что бизнес целенаправленно инвестирует в привлекательность смешанной модели работы. На фоне растущих вложений в качество офисной среды и корпоративную инфраструктуру гибридный формат становится компромиссным решением, которое учитывает и запрос сотрудников на гибкость, и потребность компаний в регулярных очных коммуникациях», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

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