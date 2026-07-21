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Angara MTDR: целью кибератак может стать любая компания независимо от размера — вопрос лишь в скорости реакции

Эксперты Angara MTDR представили отчет об итогах деятельности в 2025 г. Анализ инцидентов и реагирование на них подтверждают устойчивую тенденцию к усложнению ландшафта киберугроз в России и странах СНГ. Атаки становятся более целенаправленными, цепочки компрометации — многоступенчатыми, а финансово мотивированные группировки все активнее пересекаются с политически мотивированными хакерами как по инструментарию, так и по выбору жертв.

По данным отдела реагирования и цифровой криминалистики, программы-вымогатели, утечки данных и атаки с целью деструктивного воздействия остаются главными векторами ущерба. При этом малый и средний бизнес стабильно попадает в прицел злоумышленников наравне с крупными организациями.

«Текущий ландшафт угроз дает однозначное понимание: попытки взлома не зависят от отрасли, масштаба организации или ее публичного финансового профиля. Вопрос не в том, станете ли вы целью, а в том, как быстро атака будет обнаружена и насколько эффективно на нее отреагируют», — отметил Артем Грибков, заместитель генерального директора Angara MTDR.

Отдельного внимания заслуживает использование в атаках искусственного интеллекта. В анализируемых вредоносных образцах специалисты фиксируют артефакты, свидетельствующие о том, что ИИ применялся на этапе написания или отладки кода: характерные комментарии, стиль именования переменных и типичные структуры, выдающие участие языковых моделей. В практике компании пока не встречались кейсы с явным использованием сложных ИИ-инструментов атакующими, однако в мировой повестке уже зафиксированы случаи создания программ-вымогателей с непосредственным участием генеративных моделей.

«Развитие этого направления идет медленно, но вектор очевиден, и игнорировать его не стоит», — сказал Артем Грибков.

Граница между киберпреступностью и целевыми атаками продолжает размываться. То, что выглядит как бессистемные взломы, во время расследования нередко оказывается частью зрелой кампании, не говоря уже о потенциальных взаимосвязях отдельных группировок. Основываясь на статистике Angara MTDR, эксплуатация публично доступных сервисов и использование скомпрометированных учетных данных остаются самыми популярными векторами входа. При этом если вопрос патч-менеджмента поднимается давно, то мониторинг утечек перестает быть разовой процедурой: вопрос в том, кто быстрее обнаружит утекшие учетные данные — атакующий или защитник.

Методы, еще недавно встречавшиеся преимущественно в пентестах и редтим-учениях, в ходе которых намеренно используются максимально скрытные техники, переходят в арсенал реальных злоумышленников. Яркий пример 2025 года — кейсы с эксплуатацией Active Directory Certificate Services (AD CS).

Несмотря на рост угроз, эксперты Angara MTDR отмечают положительную динамику: с каждым годом все больше организаций быстрее реагируют на инциденты и подозрительную активность, охотнее взаимодействуют с командами реагирования и осознаннее инвестируют в защиту. Это подтверждает общий тренд рынка: по данным Angara Security, более 70% российских организаций в 2025 г. увеличили инвестиции в передачу функций ИБ внешним провайдерам, а объем рынка SOC-аутсорсинга вырос на 35% по сравнению с 2024 г. Вместе с тем потенциал для роста остается значительным, особенно в части проактивного обнаружения угроз и готовности к восстановлению.

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