75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов-лидеров

Технологическая платформа «Авито» при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») представила практический обзор «Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В I полугодии 2026 г. 75% объема сделок в сфере креативных услуг на платформе приходится на 10 регионов-лидеров, прежде всего, Москва с Московской областью (31,3% рынка). Второе место (13,2%) занимают Санкт-Петербург с Ленобластью. Третье место (7,4%) занимает Краснодарский край.

За пределами регионов-«призеров» сформировался пул региональных лидеров: Татарстан (4,8% рынка), Ростовская (4,2%) и Свердловская (3,7%) области. На следующей ступени — Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (от 2,6% до 2,4% российского рынка креативных услуг).

Важнейшим трендом стало появление на карте страны новых точек роста: Сахалинской области, ЯНАО, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Амурской области. Здесь систематическая потребность в креативных сервисах только начинает формироваться, демонстрируя скачкообразную динамику. Местный бизнес активно выходит в онлайн, развивает брендинг и обновляет визуальные коммуникации, однако предложение пока не успевает за растущей потребностью из-за дефицита профильных специалистов.

«Главное достоинство электронных площадок — отсутствие географических ограничений, — сказал управляющий директор «Авито» Влад Федулов. — Кроме того, на «Авито» прямая коммуникация между поставщиком и клиентом и упрощенные условия для старта дают бизнесу возможность работать под запрос индивидуального клиента и легко тестировать бизнес-идею. Для креативного бизнеса, у которого такая идея может быть единственным ценным активом, это принципиально важно».

В обзоре рассматриваются креативные сервисы двух направлений: цифровые (вебдизайн, копирайт, мультимедийные сервисы) и «экономика впечатлений» (исполнительские искусства, событийная индустрия). В цифровом секторе актуально распространение аутсорсинга и, как следствие, проектного управления работой творческих групп. По данным «Авито Услуг», в I полугодии 2026 г. активных исполнителей в этом секторе стало на 22,5% больше. В секторе «экономики впечатлений» важным фактором роста спроса становится существенно возросший интерес потребителей к персонализированным решениям: авторским сценариям, оригинальным интерактивным элементам, способностям исполнителей создавать для клиента уникальный эмоциональный опыт. По данным «Авито Услуг», количество активных исполнителей в этом секторе за первое полугодие выросло на 10,5%.

«Сегодня креативная экономика растет опережающими темпами - в четыре раза быстрее традиционных секторов в целом. По уровню дохода креативная деятельность уверенно конкурирует с профессиями других отраслей. Средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. рублей в месяц – примерно на 38% выше среднероссийского уровня. Творческая профессия перестает быть компромиссом между призванием и заработком и становится источником конкурентного, а порой и опережающего рынок дохода», — сказала Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика».