29% россиян уже попросили прибавки, 29% готовятся, еще 22% не верят в успех переговоров о зарплате

Самые решительные в вопросах финансовых переговоров с руководством — те, кто зарабатывает больше. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Лишь 3% россиян считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 8 из 10 уверены, что достойны прибавки: 29% уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 29% готовятся просить повышения в ближайшее время. А вот 22% признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут. За два года россиян, пассивных в вопросах оплаты труда, стало несколько меньше (минус 3 процентных пункта) — закономерная ситуация, учитывая замедление темпов прироста зарплат.

Нежелание обращаться за прибавкой свойственно не только россиянам, у которых тарифные ставки жестко определены (эту причину назвали 23% опрошенных). 22% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров («Все равно не повысят»). 15% заявили, что им «проще найти новую работу, чем выпрашивать». 9% называют основным препятствием жадность руководства, а 6% — психологический дискомфорт. 7% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, а еще столько же предпочитают ждать инициативы сверху.

Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и те, кто зарабатывает больше. Среди россиян в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 32%, еще 30% планируют в ближайшее время. Обращались к руководству за повышением зарплаты 33% зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц, и еще 35% вскоре инициируют переговоры.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 26 июня — 15 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.