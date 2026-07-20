ВГИК, Getblogger и «On Медиа» запускают образовательный курс по использованию искусственного интеллекта в блогосфере

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и Getblogger (входит в «МТС AdTech») совместно с холдингом «On Медиа» объявили набор на программу повышения квалификации «Использование креативных инструментов искусственного интеллекта в блогосфере». Программа рассчитана на 72 академических часа и ориентирована на блогеров, креаторов, продюсеров контента, специалистов цифровых индустрий.

Программа создана по инициативе холдинга «On Медиа» (управляет онлайн-кинотеатром «Кион», билетным сервисом Ticketland и другими бизнесами МТС в сфере развлечений) и направлена на подготовку нового поколения создателей контента, способных работать на стыке традиционных медиа, цифровых платформ и технологий искусственного интеллекта. «On Медиа» выступает индустриальным партнером курса: участники получат доступ к отраслевой экспертизе медиахолдинга, а лучшие выпускники смогут представить свои проекты и контент медиаплатформам группы, включая онлайн-кинотеатр «Кион».

Курс охватывает не только современные ИИ-инструменты для создания контента, но и знакомит слушателей с устройством современной блогосферы и рынка инфлюенс-маркетинга. Слушатели изучат основные платформы, модели монетизации, карьерные возможности в индустрии, принципы работы с брендами и рекламными интеграциями. Особое внимание будет уделено полному циклу создания контента с использованием искусственного интеллекта — от разработки идеи и сценария до продакшна, постпродакшна, аналитики и продвижения на различных площадках.

Отдельный блок программы посвящен практическим вопросам инфлюенс-маркетинга: монетизации блогов, работе с рекламодателями, юридическим и финансовым аспектам, маркировке рекламы, авторскому праву и репутационным рискам. В рамках обучения слушатели также будут работать с реальными кейсами и брифами брендов.

В реализации принимают участие преподаватели ВГИК и специалисты Getblogger, включая представителей направлений инфлюенс-маркетинга, аналитики, юридического сопровождения и работы с блогерами. По окончании курса слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации образца, установленного ВГИК. Лучшие выпускники программы получат возможность присоединиться к проектам на платформе Getblogger и применить полученные знания на практике.

«Сегодня уже недостаточно просто освоить нейросети. Чтобы создавать действительно востребованный контент, важно понимать основы профессии, принципы работы медиарынка и ожидания аудитории. Именно поэтому совместно с ВГИК мы сделали программу, которая объединяет опыт профессионального образования и практическую экспертизу индустрии. Это позволит слушателям не только освоить AI-инструменты, но и научиться использовать их осмысленно — для создания качественного контента и развития собственной карьеры», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.