В НИУ ВШЭ появится суперкомпьютер для работы с ИИ

Высшая школа экономики готовит к запуску второй суперкомпьютер. Новый кластер будет ориентирован прежде всего на задачи ИИ и дополнит уже действующий суперкомпьютер cHARISMa. Его запуск планируется на конец 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В НИУ ВШЭ с 2019 г. уже работает суперкомпьютер cHARISMa («Харизма»). После запуска еще одного университет станет одним из немногих вузов в России с двумя суперкомпьютерами.

В декабре 2025 г. проведена плановая модернизация суперкомпьютерного кластера «Харизма». Обновление архитектуры и усиление графической подсистемы позволило повысить пиковую мощность с 2,2 до 3,5 петафлопса. Сегодня в актуальном рейтинге топ-50 суперкомпьютеров России «Харизма» занимает 10-е место.

«Однако потребности в высоконагруженных вычислениях растут быстрее модернизации, поэтому нам уже мало имеющихся вычислительных мощностей. Запуск второго суперкомпьютера решает сразу несколько ключевых задач. Во-первых, это снижение дефицита вычислительных мощностей. Сегодня обучение современных моделей искусственного интеллекта требует колоссальных ресурсов: одна крупная модель может занимать тысячи GPU-часов. Наличие второго кластера позволит параллельно вести больше проектов без очередей и задержек, ускоряя исследования в разы. Во-вторых, это возможность для исследователей и студентов получать доступ к инфраструктуре, сопоставимой с передовыми индустриальными стандартами. Это означает не просто изучение теории ИИ, а работу с реальными моделями и большими данными», — Андрей Соколов, старший директор НИУ ВШЭ.

Пиковая производительность нового вычислительного кластера составит более 360 AI-петафлопс FP4 (360 квадриллионов операций в секунду). Его запуск планируется на конец 2026 г. Основной блок задач для него — это обучение больших языковых моделей (LLM) и ИИ-технологии.

Директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Алексей Наумов уверен, что развитие технологий искусственного интеллекта — уникальный этап в истории человечества, когда важнейшие изменения затрагивают все сферы жизни и идут очень быстро.

«Высшая школа экономики — один из лидеров в стране в сфере разработки новых архитектур и методов обучения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, повышения их производительности и расширения возможностей применения. Одна из наших ключевых задач — способствовать развитию сильного искусственного интеллекта, способного решать самые сложные задачи и приносить пользу обществу и бизнесу. Новый суперкомпьютер — важнейший ресурс, который позволит нам существенно расширить возможности исследований и разработок в этой области», — Алексей Наумов, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ активно сотрудничает с ведущими технологическими компаниями и научными организациями, объединяя усилия лучших ученых и практиков, чтобы достичь поставленных целей и внести весомый вклад в будущее технологий ИИ. Партнером НИУ ВШЭ в этом проекте выступает «Ростелеком», в дата-центре которого будет находиться суперкомпьютер.

«В условиях массового внедрения ИИ-технологий во все сферы жизни, в том числе для выполнения научных исследований и разработок и использования их в образовательном процессе, наличие второго суперкомпьютера становится для нас критически важным. Вышка — лидер среди вузов в исследованиях и подготовке кадров с ИИ-компетенциями, и нам важно не просто удерживать этот уровень, а постоянно наращивать масштабы и эффективность работы в области искусственного интеллекта», — Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.