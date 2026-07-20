Т2 и «Пилар» усиливают сотрудничество с правительством Красноярского края

T2, российский оператор мобильной связи, инфраструктурный оператор «Пилар» и правительство Красноярского края заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития отрасли связи, телекоммуникационной инфраструктуры и цифровизации экономики региона. Документ подписали министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, директор макрорегиона «Сибирь» Т2 Дмитрий Кромский и представитель «Пилара» Юрий Камалов. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по нескольким ключевым направлениям: развитие сетей мобильной связи и телекоммуникационной инфраструктуры края, повышение доступности мобильной радиотелефонной связи – в том числе на основе инновационных технологий и стандартов, – а также расширение доступности цифровых сервисов для жителей региона.

Особое внимание стороны уделят обеспечению цифрового равенства. Т2 при поддержке регионального правительства будет развивать сети связи в малонаселенных и удаленных районах края, где еще нет стабильной связи и скоростного интернета.

Правительство Красноярского края в рамках соглашения намерено способствовать повышению доступности цифровых сервисов для жителей, в том числе помогать взаимодействию Т2 и инфраструктурного оператора «Пилар» с органами власти по вопросам развития сетей связи.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»: «Красноярский край – это почти 14% территории страны. Здесь есть все: крупные города, малые села, тысячи километров дорог и огромная тайга. Обеспечить связь в таком регионе – непростая задача. Именно поэтому мы объединяем усилия: «Пилар» совместно с Т2 строит и развивает сеть, краевое правительство оказывает помощь и всестороннюю поддержку в реализации повышения доступности мобильной связи и развития телекоммуникационной инфраструктуры края. Такой формат позволяет быстрее и эффективнее двигаться к общей цели – обеспечению современной связью каждого жителя региона».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Развитие современной инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений цифровой трансформации региона. От качества мобильной связи и доступа к интернету напрямую зависит возможность жителей пользоваться государственными услугами, дистанционным образованием, телемедициной и другими цифровыми сервисами и возможностями. Совместная работа с коллегами станет еще одним шагом в развитии телекоммуникационной инфраструктуры нашего региона и достижении целей нацпроекта «Экономика данных», который направлен на создание равных цифровых возможностей для всех жителей Красноярского края».