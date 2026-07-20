Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза

В июне 2026 г. и первой половине июля 2026 г спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В первой половине лета 2026 г. пользователи платформы особенно активно приобретали все, что пригодится им на дачном участке. Спрос на саженцы, рассаду и корни для посадки растений вырос более чем в восемь раз, ручные инструменты для строительства год к году покупали в семь раз чаще, а садовые светильники стали в 2,5 раза популярнее.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Летом 2026 г. клиенты маркетплейса также стали чаще делать покупки в категории промышленно-строительного оборудования. Товары для газоснабжения год к году покупали в 3,2 раза чаще, а спрос на солнечные и ветряные электростанции, а также столярные изделия на Ozon увеличился в 2,6 раза.

Как и по всей стране в целом, покупки для строительства, ремонта и дачи стремительно растут и в малых городах: каждый второй заказ из этих категорий делают жители населенных пунктов с численностью до 50 тыс. человек. Росту спроса способствует не только сезонность и благоприятные условия для ремонтных и дачных работ, но и постоянное расширение ассортимента на площадке. К середине 2026 г. на Ozon представлено уже около 400 млн товаров разных категорий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Удар по серым схемам. В России запретят продажу SIM-карт с деньгами на счетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще