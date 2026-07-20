Сбербанк открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров

Сбербанк продолжает расширять доступ к специализированной медицинской помощи через цифровые сервисы. Теперь клиентам медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) доступны онлайн-приемы у экспертов НМИЦ им. В. А. Алмазова, НМИЦ колопроктологии им. А. Н. Рыжих и Тюменского государственного медицинского университета — опытных практиков, профессоров и кандидатов наук. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Врачи помогут получить второе мнение, уточнить диагноз, обсудить дальнейшую тактику лечения и понять, необходимы ли очный прием или госпитализация, а также при необходимости подготовиться к визиту в федеральный медицинский центр. Уже сейчас пациенты могут проконсультироваться с кардиологами, эндокринологами, гастроэнтерологами, колопроктологами, онкологами, дерматологами и другими специалистами. Консультации доступны в удобном формате: аудио- или видеосвязи, а также в чате.

Ростислав Павлов, руководитель индустрии здоровья Сбербанка: «Мы расширяем для наших клиентов доступ к качественной медицинской помощи, основанной на принципах доказательной медицины. Именно поэтому «Сбер» развивает сотрудничество с ведущими федеральными медицинскими центрами страны. Объединяя цифровые сервисы с их экспертизой, мы помогаем людям быстрее получать квалифицированную медицинскую помощь независимо от места проживания».

Константин Абрамов, заместитель генерального директора по клинической работе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, врач высшей квалификационной категории, к. м. н.: «Теперь, благодаря нашему сотрудничеству со «СберЗдоровьем», пациент из любого региона страны может получить консультацию ведущих специалистов Центра Алмазова, не покидая своего города. Консультации проводят наши врачи с многолетним опытом, специализирующиеся на сложных и редких случаях, а также на ведении хронических заболеваний. К приему рекомендуется заранее подготовить результаты исследований, список текущих препаратов и описание жалоб — это поможет врачу максимально эффективно использовать время консультации. На платформе «СберЗдоровья» с пациентами работают те же врачи, которые ведут сложные клинические случаи в нашем центре. Второе мнение, разбор анализов, план дальнейших шагов — все это теперь можно получить дистанционно, с той же глубиной проработки, что и на очном приеме».

Дмитрий Тесленко, главный врач многопрофильной клиники Тюменского государственного медицинского университета, врач высшей квалификационной категории: «Подключение к платформе «СберЗдоровья» расширяет доступ к консультациям наших специалистов и делает профессиональную медицинскую поддержку удобнее. Такой формат помогает пациенту получить понятные рекомендации с учетом индивидуальных особенностей своего случая, а врачу — оценить ситуацию и подобрать наилучшую стратегию восстановления здоровья, опираясь на актуальные клинические рекомендации и принципы доказательной медицины».

Сергей Ачкасов, директор ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих» Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор: «Забота о здоровье требует комплексного подхода и участия специалистов высокой квалификации. Благодаря платформе «СберЗдоровья» наши лучшие колопроктологи, онкологи и гастроэнтерологи могут быть на связи с пациентом из любой точки страны, обеспечивая профессиональную поддержку и уверенность в правильности лечения».

Записаться к врачам федеральных медицинских центров можно на сайте «СберЗдоровья» в разделе «Онлайн-консультации». В ближайшие месяцы расширится сеть федеральных медицинских центров и вузов, специалисты которых будут проводить консультации на платформе «СберЗдоровья». Пациенты смогут получать помощь по направлениям: аллергология, гинекология, неврология и геронтология.