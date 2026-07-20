Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«Сбер2B» расширил возможности сервиса продвижения бизнеса в «Яндекс Директе»

«Сбер2B» объявила о расширении возможностей cервиса для комплексного продвижения бизнеса «СберТаргет» для привлечения клиентов, добавив сценарий полного цикла запуска рекламы на площадке «Яндекса».

Теперь бизнесу доступен полноценный сценарий для запуска рекламных кампаний в одной из крупнейших площадок Рунета — «Яндекс Директе». Главное нововведение – это не просто техническая интеграция, а интеллектуальный конструктор, который берет на себя рутинную работу, опираясь на данные Big Data (большие данные) «Сбера».

Если раньше маркетологам приходилось вручную собирать аудиторию, настраивать рекламные кампании без точного понимания бюджета, то теперь «СберТаргет» действует как персональный рекламный помощник. У пользователя значительно сокращается необходимость покидать интерфейс платформы и переключаться между десятками вкладок партнёра — все запуски происходят в одном окне.

Для запуска продвижения необходимо выбрать готовый сегмент аудитории, на который планируется размещение. Далее «СберТаргет» автоматически предзаполнит параметры кампании на основе аналитики больших данных «Сбера», информации об интересах и поведении пользователей в сети, а также характеристик выбранного сегмента аудитории. Пользователю нужно будет проверить настройки, выбрать готовые рекламные материалы и определить бюджет, после чего запуск выполняется напрямую из личного кабинета. Такой подход позволяет сократить время на подготовку и уменьшить объем ручных действий.

Если рекламные кампании одновременно запущены в VK и «Яндексе», отслеживать их ход также можно в едином окне, оперативно корректируя настройки и при необходимости перераспределяя бюджет. Это помогает быстрее реагировать на результаты продвижения и при необходимости вносить изменения в параметры кампании.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

«Сбер2B» продолжает расширять возможности запуска и управления рекламой для бизнеса. Новый сценарий позволяет сократить количество ручных действий, ускорить настройку кампаний и обеспечить централизованное управление рекламным продвижением», — отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B Таргетинг».

«СберТаргет» — это сервис для запуска рекламы в онлайн и офлайн каналах по готовым настройкам. Сервис также предоставляет индивидуальные решения и масштабируемые инструменты для задач крупного бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте»

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще