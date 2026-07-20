«Сбер2B» расширил возможности сервиса продвижения бизнеса в «Яндекс Директе»

«Сбер2B» объявила о расширении возможностей cервиса для комплексного продвижения бизнеса «СберТаргет» для привлечения клиентов, добавив сценарий полного цикла запуска рекламы на площадке «Яндекса».

Теперь бизнесу доступен полноценный сценарий для запуска рекламных кампаний в одной из крупнейших площадок Рунета — «Яндекс Директе». Главное нововведение – это не просто техническая интеграция, а интеллектуальный конструктор, который берет на себя рутинную работу, опираясь на данные Big Data (большие данные) «Сбера».

Если раньше маркетологам приходилось вручную собирать аудиторию, настраивать рекламные кампании без точного понимания бюджета, то теперь «СберТаргет» действует как персональный рекламный помощник. У пользователя значительно сокращается необходимость покидать интерфейс платформы и переключаться между десятками вкладок партнёра — все запуски происходят в одном окне.

Для запуска продвижения необходимо выбрать готовый сегмент аудитории, на который планируется размещение. Далее «СберТаргет» автоматически предзаполнит параметры кампании на основе аналитики больших данных «Сбера», информации об интересах и поведении пользователей в сети, а также характеристик выбранного сегмента аудитории. Пользователю нужно будет проверить настройки, выбрать готовые рекламные материалы и определить бюджет, после чего запуск выполняется напрямую из личного кабинета. Такой подход позволяет сократить время на подготовку и уменьшить объем ручных действий.

Если рекламные кампании одновременно запущены в VK и «Яндексе», отслеживать их ход также можно в едином окне, оперативно корректируя настройки и при необходимости перераспределяя бюджет. Это помогает быстрее реагировать на результаты продвижения и при необходимости вносить изменения в параметры кампании.

«Сбер2B» продолжает расширять возможности запуска и управления рекламой для бизнеса. Новый сценарий позволяет сократить количество ручных действий, ускорить настройку кампаний и обеспечить централизованное управление рекламным продвижением», — отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2B Таргетинг».

«СберТаргет» — это сервис для запуска рекламы в онлайн и офлайн каналах по готовым настройкам. Сервис также предоставляет индивидуальные решения и масштабируемые инструменты для задач крупного бизнеса.