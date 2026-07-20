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Представлена новая версия биллинговой платформы «айФлекс» с модулем для управления сложными тарифными предложениями

Компания «айФлекс», разработчик ИТ-решений, выпустила новую версию биллинговой платформы, расширив ее модулем «Продуктовый каталог». Благодаря обновлению бизнес может быстрее выводить на рынок продукты и тарифы, получает возможность управлять предложениями и снижает зависимость от вендора и программистов при управлении продуктовым портфелем. Об этом CNews сообщили представители «айФлекс».

Биллинговая платформа «айФлекс» — это масштабируемое корпоративное решение, закрывающее полный цикл управления расчетами с клиентами и партнерами: от ведения картотеки и учета договоров до тарификации, выставления счетов и формирования закрывающих документов. Основные модули в составе платформы: финансовый — отвечает за расчеты и сопутствующую документацию, картотека — за учет клиентов и договорных отношений, оценщик — выполняет тарификацию миллионов транзакций в высоконагруженном режиме. Отдельно для автоматизации сбора данных и их доставки в целевые системы из различных офлайн- и онлайн-источников разработчик предлагает систему предбиллинга.

Новый модуль «Продуктовый каталог» появился вследствие развития функций управления тарифами. Он расширяет возможности всего биллинга за счет гибкого управления продуктовыми предложениями и сложными моделями тарификации.

«Продуктовый каталог» позволяет описывать структуру продуктов и настраивать правила их подключения, отключения и автопролонгации. С его помощью осуществляется управление продуктовыми зависимостями, пакетами и другими элементами сложных коммерческих моделей. Каталог поддерживает работу с разовыми, периодическими и объемными услугами для физических и юридических лиц. При этом модуль позволяет без привлечения программистов заводить и настраивать предложения, как общие, так и индивидуальные. Это особенно актуально для компаний с динамичной продуктовой линейкой, подписочных сервисов и бизнесов, предоставляющих для повышения лояльности уникальные условия обслуживания. Модуль может использоваться как в составе биллинговой платформы, так и отдельно, интегрируясь с существующим ИТ-ландшафтом.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Над развитием продукта работает команда, которая глубоко понимает бизнес-процессы в телекоме и умеет адаптировать биллинг под задачи компаний из разных отраслей. "Продуктовый каталог" стал логичным шагом в развитии платформы: он дает бизнесу больше свободы в управлении продуктами без усложнения всей системы», — сказал генеральный директор «айФлекс» Андрей Беляев.

Биллинговая платформа «айФлекс» полностью отвечает требованиям импортозамещения: построена на отечественном технологическом стеке и поддерживает его на уровне инфраструктуры ПО, а также зарегистрирована в реестре российских программ. Продукт отличается низкими требованиями к аппаратным ресурсам, реализует интеграцию с CRM, платежными шлюзами и «». Внедрение сопровождается адаптацией под процессы и требования заказчика. Платформа масштабируется по мере увеличения клиентской базы, ее архитектура позволяет работать с десятками миллионов клиентов.

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