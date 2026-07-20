Ozon: более половины россиян покупали или сохраняли товары по рекомендациям блогеров

Каждый второй россиян делает покупки или сохраняет товары в избранное или корзину по рекомендациям блогеров в социальных сетях. При выборе важнее всего доверие к автору и качество контента, тогда как количество подписчиков играет для большинства второстепенную роль. Такие результаты показал опрос Ozon среди 1,5 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.

За последние полгода 41% опрошенных хотя бы раз покупали товары по рекомендации блогера. Ещё 15% сохраняли заинтересовавшие товары в избранное или корзину. При этом 7 из 10 россиян считают маркетплейсы наиболее удобной площадкой для покупки товаров, которые советуют авторы. Офлайн-магазины выбрали 23% респондентов, сайты брендов — 17%.

Россияне ожидают от блогерского контента прежде всего полезной информации о товаре. Для 59% поводом задуматься о покупке становится подробный и честный обзор с плюсами и минусами, для 53% важна демонстрация товара в реальной жизни. Персональные промокоды оказались менее значимы: на них обращает внимание каждый четвёртый опрошенный.

При этом аудитория чувствительна к навязчивой рекламе. Половина респондентов назвали агрессивные призывы к покупке главным фактором, который может остановить их. Еще 37% отметили, что от покупки их часто останавливают сомнения в качестве товара, а 36% не готовы покупать, если не доверяют самому блогеру. Для трети респондентов препятствием становится неудобный путь к покупке — сложные ссылки, отсутствие товара на привычной площадке или долгая доставка.

«Покупателям важно, чтобы путь от рекомендации до оформления заказа был простым, быстрым и безопасным. Благодаря интеграции Ozon и «ВКонтакте» покупатели могут знакомиться с товарами в социальной сети, а оформлять заказ и оплачивать покупки в привычной для шоппинга среде – на маркетплейсе», — сказала Анастасия Оборотова, директор по операционному маркетингу Ozon.

Размер аудитории блогера не определяет доверие к рекомендации. Каждый третий россиянин скорее прислушается к автору, которому уже доверяет, независимо от количества его подписчиков. Блогера-миллионника выбрали бы 12% опрошенных, автора с аудиторией от 100 тыс. до 1 млн подписчиков — 17%.

Наиболее востребованы рекомендации в категориях косметики и ухода за собой, одежды и аксессуаров, а также товаров для дома и интерьера. Мужчины чаще женщин готовы ориентироваться на рекомендации при выборе гаджетов и электроники: 41% против 12%.

Блогерский контент особенно популярен среди молодых россиян. Среди аудитории 18–25 лет 80% смотрят блогеров как минимум несколько раз в неделю, а 33% доверяют их рекомендациям при выборе товаров. Почти половина молодых людей, также считают, что смогли бы зарабатывать на собственных рекомендациях при наличии понятного и удобного сервиса.