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ОЭЗ Москвы приняла на работу первый выпуск колледжа электроники и информатики НИУ МИЭТ

Пять компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» приняли на работу первый выпуск колледжа электроники и информатики Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). Молодые специалисты получили дипломы техников в области микроэлектроники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание подготовке кадров для наукоемких отраслей, в том числе в области микроэлектроники. Технический колледж опорного вуза ОЭЗ Москвы — НИУ МИЭТ — развивает формат дуального обучения с предприятиями особой экономической зоны. На базе компаний-резидентов студенты проходят практику и закрепляются на рабочих местах. В ходе обучения они осваивают до четырех профессий, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда», — сказал Максим Ликсутов.

Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ открыл двери для выпускников 9 и 11 классов в 2024 г. Здесь готовят востребованных специалистов — техников, монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, сборщиков изделий электронной техники, сборщиков микросхем, операторов изделий твердотельной электроники, в том числе по прецизионной фотолитографии и элионным процессам.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

С первого курса студенты проходят практику на ключевых предприятиях-партнерах — это завод «Микрон», предприятие «Завод Протон», научно-производственная компания «НМ-Тех», группа компаний «Электронинвест», научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» и Зеленоградский нанотехнологический центр.

Те, кто поступил после 11 класса, могут трудоустроиться практически сразу. Первый выпуск уже работает инженерами-разработчиками, операторами технологических установок, операторами фотолитографии 200 миллиметров, операторами-наладчиками обрабатывающих центров с числовым программным управлением и слесарями-сборщиками радиоэлектронной аппаратуры.

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