Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации

Линейку продуктов российской компании «Симанитрон» пополнил управляемый коммутатор L3 SWMGR-84XG-MD, который предназначен для эксплуатации в жестких промышленных условиях, в первую очередь, в сферах энергетики и транспортной автоматизации. Новинка сочетает гигабитные медные интерфейсы с высокоскоростными портами SFP+, функционал маршрутизации третьего уровня и поддержку протоколов бесшовного резервирования PRP/HSR. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Индустриальное исполнение, включая литой корпус из алюминиевого сплава (IP40), отсутствие подвижных элементов в системе охлаждения и работоспособность при температурах от -40 до +85 °С, обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность модели SWMGR-84XG-MD. Фирменная гарантия на управляемый коммутатор L3 SFP составляет пять лет.

Индустриальный дизайн, а также передовые решения и технологии, реализованные в SWMGR-84XG-MD, делают этот промышленный коммутатор L3 подходящими для жестких условий эксплуатации. Прочный литой корпус из алюминиевого сплава имеет габариты 88x140x110 мм, защищен в соответствии со стандартом IP40 и предназначен для монтажа на DIN-рейку, а промышленная элементная база обеспечивает стабильную работу сетевого устройства в диапазоне внешних температур от -40 до +85 °С при относительной влажности до 95%. Дополнительной надежностью управляемый коммутатор L3 SFP SWMGR-84XG-MD обладает благодаря системе безвентиляторного охлаждения.

Устойчивое скоростное соединение обеспечивается использованием в модели SWMGR-84XG-MD высокоскоростных интерфейсов. Промышленный управляемый коммутатор снабжен 8 гигабитными портами 10/100/1000Base-T с разъемами RJ-45, четырьмя портами 100/1000/2500/10000Base-X SFP+ для установки трансиверов (до 10 Гбит/с) и обеспечивает коммутацию с суммарной скоростью до 96 Гбит/с. При этом порты SFP+ предоставляют возможность организовывать сети различных топологий. Для объединения с другими сетевыми устройствами, расположенными друг от друга на расстояниях до нескольких десятков километров, управляемый коммутатор L3 SFP реализует подключение по оптоволокну.

Гибко масштабируемые сети без отдельного маршрутизатора можно строить благодаря соответствию коммутатора SWMGR-84XG-MD уровню L3 и поддержке протоколов OSPFv2, RIPv2, VRRP, ICMP Router Discovery, Path MTU Discovery и др. Реализация функции TSN (Time Sensitive Networking, IEEE802.1as) позволяет оптимизировать сеть Ethernet, уменьшая задержку и обеспечивая своевременную доставку информации за счет синхронизации времени, планирования и формирования трафика, а также управления ресурсами. А контроль всех ключевых рабочих параметров управляемый коммутатор L3 SFP позволяет выполнять при помощи CLI, Telnet или через web-интерфейс, как локально, так и удаленно.

Параллельное бесшовное резервирование с нулевым временем восстановления управляемые коммутаторы SWMGR-84XG-MD обеспечивают посредством протоколов PRP (Parallel Redundancy Protocol) и HSR (High-availability Seamless Redundancy Protocol на основе IEC 62439-3). Поддерживать высокую надежность системы помогают технологии резервирования STP, RSTP, MSTP и VRRP. Для бесперебойной работы самого устройства управляемый коммутатор L3 SFP имеет возможность резервирования питания и оборудован двумя входами: 24-240 В постоянного тока и 100-240 В переменного тока. Наряду с этим, SWMGR-84XG-MD защищен от перегрузок и обратной полярности, а энергопотребление коммутатора не превышает 20 Вт.

Новый управляемый коммутатор L3 SFP SWMGR-84XG-MD марки SYMANITRON уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».