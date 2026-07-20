«Нижфарм» обеспечила непрерывность производства и автоматизацию процессов с помощью решений Yandex Cloud

Группа компаний «Нижфарм» объявила о завершении перехода на ERP-систему (платформу управления холдингом), развернутую на облачной платформе Yandex Cloud. Проект реализован за полтора года под управлением внутренних инженерных и ИТ-команд компании. Новая система обслуживает более 2,3 тыс. сотрудников и обеспечивает локализацию данных, автоматизацию сквозных процессов и технологическую устойчивость производственного цикла.

Решение о миграции принято в рамках стратегии обеспечения технологического суверенитета, устранения лицензионных рисков и соответствия отраслевым регуляторным требованиям. ИТ-департамент «Нижфарм» провел независимый анализ облачных платформ, оценив параметры отказоустойчивости, геораспределения дата-центров, управляемых сервисов, интеграционных возможностей, скорости реакции поддержки и стоимости владения. Выбор инфраструктуры Yandex Cloud позволил отказаться от капитальных затрат на физическое оборудование и перейти к модели операционного управления ИТ-ландшафтом с соблюдением международных стандартов информационной безопасности.

Ключевую роль в реализации проекта сыграла команда «Нижфарм», которая спроектировала архитектуру миграции, развернула инфраструктуру и обеспечила перенос 6 ТБ накопленных данных. Развертывание продуктивной среды и перевод систем на новую платформу заняли 2,5 месяца. В процессе работы сотрудники компании адаптировали бизнес-процессы под функциональность новой системы, доработали модули, обновили более 100 интеграций с внешними сервисами и перевели в облако смежные приложения. Проект подтвердил способность команды проектировать и эксплуатировать сложные распределенные системы в условиях жестких сроков и высоких требований к непрерывности бизнеса. Внешний интегратор выполнял задачи по программированию и моделированию процессов строго в рамках технических заданий, разработанных и согласованных ИТ-командой «Нижфарм».

За весь период эксплуатации не зафиксировано ни одного критического инфраструктурного сбоя или деградации производительности, что подтверждает устойчивость архитектуры и высокий уровень технологической зрелости ИТ-ландшафта, достигнутой за счет инженерной проработки, а не просто переноса программного обеспечения.

Павел Джулай, ИТ-директор группы компаний «Нижфарм», сказал: «С Yandex Cloud мы создали надежную и масштабируемую IT платформу для фармацевтического производства. В рекордные сроки развернули безопасное облачное решение, локализовали данные и оптимизировали бизнес-процессы. Сейчас в системе ежедневно решают свои рабочие задачи все сотрудники «Нижфарм». Мы считаем проект успешным ещё и потому, что он аккумулирует большое количество бесшовных интеграций системы ERP с другими платформами и сервисами компании».

До 2027 г. запланированы этапы развития платформы, включая оптимизацию интеграционных контуров, доработку производственных модулей и расширение автоматизации технологических цепочек. Дальнейшее развитие будет направлено на углубление автоматизации и повышение предсказуемости производственных операций.