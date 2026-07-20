На «Авито» появилась витрина социальных предпринимателей «Больше чем бизнес»

Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) совместно с «Авито» запустил новый инструмент поддержки социального предпринимательства. На платформе создана отдельная витрина «Больше чем бизнес», которая объединит предложения московских социальных предпринимателей в сфере услуг для детей. Об этом CNews сообщил представитель «Авито».

В разделе будут собраны объявления частных детских садов, спортивных секций, творческих кружков, репетиторов и центров развития. Для привлечения внимания раздел будет дополнительно продвигаться на самой платформе – пользователи увидят баннеры и смогут легко перейти на витрину.

Размещение в разделе для социальных предпринимателей бесплатно. Проект реализуется Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Фондом поддержки социальных проектов совместно с «Авито».

«Витрина под знаком "Больше чем бизнес" – это возможность для социальных предпринимателей заявить о себе как о компаниях, которые работают не только ради прибыли, но и ради решения важных общественных задач. Спецпроект на крупнейшей классифайд-площадке – еще один шаг в этом направлении: он помогает предпринимателям стать ближе к своей аудитории, а покупателям – легко отличать их в общем потоке предложений. Наша задача сделать так, чтобы социальный бизнес стал частью повседневного выбора потребителей, и мы последовательно движемся к этой цели», – отметила директор фонда Наталья Кремнёва.

Сегодня «Авито» – это крупнейшая классифайд-площадка в мире. Более 1,4 млн российских предпринимателей выбирают сервис для продвижения и продажи своих товаров и услуг.

«Социальная миссия заложена в "Авито" с момента основания площадки как компании в сфере социальной коммерции. По нашим опросам, семь из десяти россиян готовы участвовать в новых форматах взаимопомощи, и наша задача – перевести эту готовность в понятный и удобный формат. Витрина "Больше чем бизнес" устроена именно так: для соцпредпринимателей это дополнительный канал продвижения без затрат на рекламу, а для родителей – простой способ найти проверенного исполнителя. При этом, низкий порог входа остаётся одним из главных преимуществ "Авито" для бизнеса, и многие начинают с того, что проверяют идею без крупных вложений на старте. Для социальных предпринимателей это особенно ценно – витрина позволяет протестировать спрос и найти первых клиентов, не вкладываясь в маркетинг», – отметил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора «Авито».

Проект на классифайд-площадке – продолжение работы по продвижению единого бренда социального предпринимательства «Больше чем бизнес», разработанного фондом поддержки социальных проектов. Его главная цель – сделать соцбизнес узнаваемым. Специальная маркировка уже помогает таким предпринимателям выделяться в онлайн- и офлайн-магазинах «Сделано в Москве», маркетплейсе услуг «Клумба», а также на отраслевых мероприятиях.

Для участия в проекте социальным предпринимателям необходимо подать заявку на сайте ФПСП в разделе «Поддерживаем проекты». После одобрения заявки специалисты фонда помогут подготовить или доработать объявление для размещения в брендированном разделе.

Разместиться на витрине смогут только компании с официальным статусом «Социальное предприятие», который подтверждается ежегодно. Для родителей это значит, что они выбирают не случайного исполнителя, а проверенный бизнес с прозрачной и социально ориентированной деятельностью.

Узнать подробности о получении статуса «Социальное предприятие» и подать заявку можно на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы». В специальном разделе портала собрана вся необходимая информация: от категорий организаций, которые могут претендовать на статус, до пошаговой инструкции по заполнению заявления и перечня документов.