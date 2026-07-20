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МТС запустила 4G и VoLTE в исторических селах Дальнеконстантиновского района

МТС сообщает о запуске новых базовых станций в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. В селах Маргуша, Малое Терюшево, Тепелево и Старое Тепелево теперь доступны высокоскоростной мобильный интернет стандарта 4G и качественная голосовая связь с технологией VoLTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установка современных базовых станций обеспечила надежное покрытие не только самих сел, но и прилегающих территорий. Теперь местные жители могут без перебоев пользоваться порталом Госуслуг, онлайн‑банкингом, работать удаленно и оставаться на связи с близкими.

Запуск сети в населенных пунктах Маргуша, Малое Терюшево, Тепелево и Старое Тепелево имеет особое значение для развития внутреннего, паломнического и этнографического туризма: эти места богаты историческим и культурным наследием, а новая связь позволит путешественникам, краеведам и паломникам в реальном времени пользоваться онлайн‑картами и навигаторами, быстро находить нужную информацию и делиться впечатлениями о достопримечательностях в соцсетях. Так, деревянная Казанская церковь 1855 года сохранилась в Маргуше; Малое Терюшево — часть исторического ареала терюхан (этнографической группы мордвы‑эрзи) с древними курганами; в Тепелево расположена каменная Сергиевская церковь 1860 г. — объект культурного наследия, возведенный на средства князя А. В. Долгорукова; Старое Тепелево — одно из ранних крестьянских поселений Поволжья, хранящее память об эпохе активного освоения региона.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Развитие сети в сельской местности — один из наших ключевых приоритетов. Новые базовые станции в Дальнеконстантиновском районе обеспечили жителям и гостям населенных пунктов стабильный доступ к 4G и качественную голосовую связь. Поддержка VoLTE повышает комфорт повседневного общения: абоненты могут одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом, не теряя в скорости и качестве соединения. Для этого необходимо проверить настройки своего смартфона», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

МТС продолжает строительство и модернизацию сети в Нижегородской области. В июле 2026 г. компания расширила покрытие связи в Богородском районе за счет установки новых базовых станций. В результате мобильный интернет стандарта 4G и голосовая связь МТС впервые стали доступны жителям семи населенных пунктов: Арапово, Воронцово, Ушаково, Ченцово, Лакши, Малое и Большое Бедрино.

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