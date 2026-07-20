Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce
|

Московская биржа начинает торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон»

23 июля 2026 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон». Премиальные опционы имеют расчетный характер и не предполагают поставки базового актива. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

С помощью данных инструментов инвесторы и трейдеры могут реализовывать различные стратегии торговли: получать доход от изменения цены акции без необходимости заключения сделок с ценной бумагой на спот рынке, а также снижать влияние рыночной волатильности на портфели ценных бумаг.

Параметры премиальных опционов на обыкновенные акции МКПАО «Озон»: торговый код – OZON; размера лота – 1 акция; тип опциона – премиальный, европейский; котировка – в российских рублях за единицу базового актива; цена исполнения – цена закрытия базового актива на фондовом рынке Московской биржи в последний день заключения контракта.

Участникам торгов и их клиентам одновременно будут доступны две серии недельных опционов, один месячный и один квартальный опционы.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Власти запретили сносить АЗС, чтобы построить на ее месте производство микросхем

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще