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Mobile Inform Group представила обновленную линейку взрывозащищенных смартфонов MIG S6 Gen. 2

Компания Mobile Inform Group, российский производитель корпоративных мобильных устройств, анонсировала выпуск смартфонов MIG S6 Gen. 2 в нескольких исполнениях. Новинка рассчитана на 5+ лет интенсивной эксплуатации в самых суровых условиях и предназначена для обеспечения связи, фото- и видеофиксации, а также автоматизации мобильных обходов и ТОиР во взрывоопасных зонах.

Устройство доступно в нескольких модификациях: взрывобезопасное исполнение на Android 13 и «Ред ОС М», а также рудничное особовзрывобезопасное исполнение на Android 13 и «Ред ОС М». Опционально доступны устройства в версиях с 2D-сканером (ТСД). Все версии произведены в России.

Смартфон построен на базе производительного 8-ядерного промышленного чипсета с тактовой частотой 2,4 ГГц. Объем оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Устройство оснащено 6-дюймовым ударопрочным дисплеем с разрешением 1440×720 и яркостью 500 нит для комфортной работы на солнце.

Промышленные модули связи поддерживают 2G/3G/4G (LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 и NFC. Навигационный промышленный приемник одновременно работает с GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Камера: 20 МП основная с автофокусом и вспышкой, 5 МП фронтальная.

Ключевые преимущества MIG S6 Gen.2: работает под управлением «Ред ОС М». Опционально Android 13; легкий (всего 270 грамм) и компактный; производительный промышленный чипсет с тактовой частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти для ресурсоемких вычислительных задач; морозостойкий аккумулятор для круглосуточной эксплуатации (время работы 8 часов на одном заряде при -20 °С); промышленные модем и навигационный модуль: стабильная связь с возможностью поддержки pLTE, MCPTT и точная навигация; базовая гарантия 2 года и сервисные контракты до 5 лет, включая полное покрытие рисков.

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Смартфон соответствует сертификату ТР ТС 012/2011 для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах 0 (по газу) и 20 (по горючей пыли).

Для устройства предлагаются дополнительные аксессуары: утепленный чехол с клапаном для защиты разъемов, наручный ремень, док-станция для зарядки аккумулятора.

Базовая гарантия составляет 24 месяца, опционально доступны сервисные контракты до 5 лет с полным покрытием рисков.

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